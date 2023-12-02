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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القصة الكاملة لـ سقوط الراقصة فرسة بملهى ليلي في الجيزة

راقصة - أرشيفية
راقصة - أرشيفية

باشرت النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات مع راقصة تدعى فرسة لاتهامها بالرقص بدون تصريح، وذلك عقب ضبطها من قبل أجهزة الأمن في ملهى ليلي  في العجوزة.

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القصة الكاملة لـ سقوط الراقصة فرسة في الجيزة

وكانت أجهزة مباحث الآداب في الجيزة شنت حملة مكبرة على ملهى ليلى  في منطقة العجوزة ونجحت في القاء القبض على راقصة تدعى «فرسة» لمزاولتها المهنة بدون ترخيص، أثناء تواجدها داخل الملهى الليلي المذكور في العجوزة.

وكشفت تحريات العقيد محمد غراب وكيل إدارة مباحث الآداب بالجيزة عن أن الراقصة اعتادت التواجد داخل الملهى الليلي لأداء الرقصات الشرقية، دون الحصول على تصريح لمزاولة مهنة الرقص، وترتدي بدل رقص غير مصرح بها.

البداية كانت بورود معلومات إلى مباحث الآداب بأن الراقصة تمارس الرقص داخل كباريه دون تصريح، وعلى الفور ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها، وتحرر المحضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وأحيلت المتهمة إلى النيابة العامة التي قررت اخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات.

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الجيزة الراقصة فرسة السلطانة منطقة العجوزة ملهى ليلي

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