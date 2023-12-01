نشرة الحوادث.. شاب يدفع حياته ثمنا لحلة محشي.. حكاية سقوط فرسة في كباريه السلطانة

نشر قسم الحوادث عددا من الاخبار والتقارير الهامة خلال الساعات الماضية تضمنت:

ضحية الخصوص.. "حلة محشي كانت السبب في سحل وإنهاء حياة شاب وتسديد عدة طعنات له على يد شقيق زوجته بمعاونة زوجة الضحية في منطقة الخصوص".

كانت عروس أسيوط متحمسة للحظة التي ستدخل فيها إلى عش الزوجية بفستانها الأبيض بعد 20 يومًا، حسب الموعد الذي حددوه لزفها إلى حبيب عمرها وخطيبها.. تابعت بشغف ترتيب جهاز عرسها في شقتها وشراء ما كان ينقصها، وسط فرحة من والدتها التي كانت تحلم بذلك اليوم طوال عمرها بأن ترى فلذة كبدها "عروسة"، إلا أن الفرحة تحولت لصدمة وحزن سكن قلب الأم.

مأمورية مكبرة أعدتها مباحث مكافحة جرائم الآداب بمديرية أمن الجيزة على الملاهي الليلية والبارات بمنطقة العجوزة الأماكن للتفتيش على المخالفات والأعمال المنافية للآداب ومراجعة التراخيص اللازمة لمزاولة المهن المختلفة بداخلها



شنت مباحث الآداب بالجيزة حملة مكبرة على "كباريه" السلطانة في منطقة العجوزة ونجحت في القاء القبض على راقصة تدعى "فرسة" لمزاولتها المهنة بدون ترخيص.