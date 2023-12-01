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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث.. شاب يدفع حياته ثمنا لحلة محشي.. حكاية سقوط فرسة في كباريه السلطانة

صدى البلد

نشر قسم الحوادث عددا من الاخبار والتقارير الهامة خلال الساعات الماضية تضمنت:

 

مراته بترقص على الفيس..خالة ضحية الخصوص: شقيق زوجته سحله بسبب حلة محشي

 

ضحية الخصوص.. "حلة محشي كانت السبب في سحل وإنهاء حياة شاب وتسديد عدة طعنات له على يد شقيق زوجته بمعاونة زوجة الضحية في منطقة الخصوص".

 

من خطف فرحة عروس أسيوط؟.. لغز إنهاء حياة شابة قبل زفافها بـ 20 يوما

 

كانت عروس أسيوط متحمسة للحظة التي ستدخل فيها إلى عش الزوجية بفستانها الأبيض بعد 20 يومًا، حسب الموعد الذي حددوه لزفها إلى حبيب عمرها وخطيبها.. تابعت بشغف ترتيب جهاز عرسها في شقتها وشراء ما كان ينقصها، وسط فرحة من والدتها التي كانت تحلم بذلك اليوم طوال عمرها بأن ترى فلذة كبدها "عروسة"، إلا أن الفرحة تحولت لصدمة وحزن سكن قلب الأم.

 

آداب الجيزة تكافح الحرام.. سقوط راقصتان و8 فتيات ليل في حملة على كباريهات العجوزة

 

مأمورية مكبرة أعدتها مباحث مكافحة جرائم الآداب بمديرية أمن الجيزة على الملاهي الليلية والبارات بمنطقة العجوزة الأماكن للتفتيش على المخالفات والأعمال المنافية للآداب ومراجعة التراخيص اللازمة لمزاولة المهن المختلفة بداخلها
 

سقطت في كباريه السلطانة.. الراقصة فرسة في قبضة مباحث آداب الجيزة

 

شنت مباحث الآداب بالجيزة حملة مكبرة على "كباريه" السلطانة في منطقة العجوزة ونجحت في القاء القبض على راقصة تدعى "فرسة" لمزاولتها المهنة بدون ترخيص. 

فرسة راقصة كباريه السلطانة عروس أسيوط آداب الجيزة

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