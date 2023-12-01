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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

آداب الجيزة تكافح الحرام.. سقوط راقصتان و8 فتيات ليل في حملة على كباريهات العجوزة

صدى البلد

مأمورية مكبرة أعدتها مباحث مكافحة جرائم الآداب بمديرية أمن الجيزة على الملاهي الليلية والبارات بمنطقة العجوزة الأماكن للتفتيش على المخالفات والأعمال المنافية للآداب ومراجعة التراخيص اللازمة لمزاولة المهن المختلفة بداخلها. 

استهدفت الحملة التي ترأسها العقيد محمد غراب وكيل مباحث الأداب بالجيزة محل شهير بسور نادي الترسانة بعد ورود معلومات حول ممارسة أعمال منافية للآداب حيث تتولى سيدة الاتفاق مع راغبي المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية. 

بعد عرض المعلومات على اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة شن حملة على عدد من المنشآت للحفاظ على تقاليد المجتمع ومنع الأعمال المنافية للآداب وبدأت الحملة برئاسة العميد محمد حسن مدير مباحث آداب الجيزة والعقيد محمد عراب وكيل الإدارة منذ الساعة الثانية عشر منتصف الليل حتى الساعة السابعة صباح اليوم التالي قاموا خلالها بمداهمة عدد من البارات والكازينوهات. 

 

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اسفرت الحملة عن قيام راقصتين بالتحريض على الفسق من خلال الرقص بطريقة خليعة وعدم الالتزام بشروط بدلة الرقص ومزاولة المهنة بدون ترخيص. 

كما ضبطت مباحث الآداب ٣ فتيات متهمات بممارسة وتسهيل الدعارة حيث تروج احداهن صورهن عبر تطبيق "واتس أب" وتتفق مع راغبي المتعة الحرام على مبلغ مالي وموعد ومكان اللقاء بعد إرسال صور الفتاتين له ليختار من بينهما وتم ضبط ٥ اخريات بتهمة التحريض على الفسق. 

والقي القبض على مدير بأحد المحلات لمزاولته المهنة بدون ترخيص. 

تم تحريز الهواتف المحمولة التي تحمل المحادثات وصور الفتيات كدليل على وجود اتفاقات بينهن وبين راغبي المتعة الحرام. 
 

  تم تحرير المحاضر اللازمة للمتهمات وجاري عرضهن على النيابة المختصة ومازالت الحملات مستمرة منذ الساعات الأولى لليل حتى خيوط الصباح. 

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