4 لاعبين من الأهلي.. تفاصيل إخلاء سبيل حسين الشحات في قضية الشيبي

باشرت نيابة القاهرة الجديدة التحقيقات في واقعة إتهام حسين الشحات لاعب النادي الأهلي بسب وضرب اللاعب محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، خلال مباراة الفريقين في الموسم الماضي.

القصة الكاملة لـ قضية حسين الشحات والشيبي

وأمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإخلاء سبيل اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي بعد الإستماع لأقواله، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه من سراى النيابة، ومن المنتظر أن تستمع النيابة لأقوال اللاعب محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز خلال التحقيقات.

وقام المحامي أشرف عبدالعزيز محامي حسين الشحات لاعب النادي الأهلي بتسديد الكفالة الموقعة من قبل النيابة وخروج اللاعب من النيابة العامة في القاهرة الجديدة إلى التمرين في النادي، حيث طلب المحامي أشرف عبدالعزيز استدعاء الشهود في الواقعة وهم لاعبي النادي الأهلي محمد الشناوي ومحمد مجدي قفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهرباء.

حسين الشحات ينفي سب الشيبي

حيث استمعت نيابة القاهرة الجديدة إلى أقوال اللاعب حسين الشحات والذي نفى قيامه بـ «سب الدين» خلال المشادة التي نشبت بينه وبين اللاعب محمد الشيبي، وعقب الانتهاء من الاستماع لأقواله قررت النيابة العامة إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه وخرج بالفعل من سراى النيابة.

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ومن المنتظر أن تستمع النيابة العامة في قضية اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي واللاعب محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز لأقوال الأخير في الواقعة، ولشهادة الشهود الأربعة من لاعبي النادي الأهلي على الواقعة، وذلك بعد نفي حسين الشحات أمام النيابة العامة ارتكابه للواقعة.

النيابة تخلي سبيل حسين الشحات بكفالة

كانت النيابة العامة باشرت التحقيقات في واقعة اتهام اللاعب محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز للاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، حيث قرر الأخير أمام النيابة العامة أن الواقعة مر عليها عاما، وأنه لم يقصد إهانة أو سب الشيبي، بدليل أنه ذهب إليه بعد المباراة وقام بمصالحته وهناك فيديو شاهد على ذلك.