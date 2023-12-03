عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

زوجته حالتها خطيرة.. التفاصيل الكاملة لمصرع الفنان أشرف عبدالغفور في حادث سيارة

الفنان أشرف عبدالغفور
الفنان أشرف عبدالغفور

لقى الفنان أشرف عبدالغفور مصرعه في حادث سير على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بنطاق مدينة 6 أكتوبر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورورد بلاغ افاد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

وتبين بالانتقال والفحص، وقوع حادث سير بين سيارتين، ومصرع قائد السيارة الأولى وتبين أنه الفنان أشرف عبدالغفور وكان برفقته زوجته التي تم نقلها في حالة خطر إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل جثمان الفنان أشرف عبدالغفور إلى ثلاجة المستشفى.

وكشفت التحريات الأمنية التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الحادث نتج عنه تهشم سيارة الفنان أشرف عبدالغفور ووفاته عن عمر يناهز ٨١ عاما، وإصابة زوجته بإصابات خطيرة وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

وتمكنت أجهزة أمن الجيزة برئاسة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية من ضبط قائد السيارة الثانية، في حادث الفنان أشرف عبدالغفور، وتحرر المحضر اللازم وجارى استكمال الاجراءات القانونية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور في حادث تصادم

زوجته في حالة خطيرة .. سبب وفاة أشرف عبد الغفور

حادث سيارة مع زوجته.. سبب وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

أحمد حسن يعلن أول صفقات الزمالك بعد إنهاء أزمة القيد

بيلعبوا من غير نِفس وضيعوا 3 نقط.. جماهير الأهلي تصب غضبها على ثلاثة لاعبين

تحذير عاجل من الأرصاد والصغرى تصل لـ 4 درجات.. فيديو

القبض على المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

وفاة أشرف عبد الغفور .. مسيرة حافلة من التكريمات الفنية

ترشيحاتنا

كروان غاوي مشاكل| مذيعة مغمورة وفيديو فاضح داخل المطبخ يقود الزوجين خلف القضبان.. “مفرحش ببطن الحوت”

استشهاد 5 من المقاومة الإسلامية بالعراق في ضربة جوية أمريكية بشمال كركوك

إطلاق صاروخ من سوريا على إسرائيل .. والاحتلال يرد

حادث خطير.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان أشرف عبد الغفور| صور

برلماني كندي مصري يشيد بسهولة عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية

انتهاء تصويت المصريين بالانتخابات الرئاسية في عدد من العواصم العربية والعالمية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما ضل فينا روح تناشد..صرخات فلسطينية تهتز لها القلوب.. شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة صغيرة من خل التفاح؟

عن طريق الصدفة.. قصة اكتشاف البطاطس في العالم

أبرزها الافوكادو والسبانخ .. أطعمة تخفض مستوى السكّر في الدم

فيديو

تفاصيل خطة عائلة نتنياهو لإلهاء المعارضة الإسرائيلية عن الفشل في 7 أكتوبر..فيديوجراف

مرض خطير ينتشر في غزة يهدد مليون شخص.. ما القصة؟ |فيديوجراف

إعلامية لبنانية تستفز الجمهور: بعد أسبوعين من وفاة جوزي هكون مع غيره|فيديوجراف

حقيقة قيام إسرائيل ببناء مستوطنة داخل قطاع غزة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

شيماء جاد الرب راغب

شيماء جاد الرب راغب تكتب: أكثر الأمراض رعبا.. الفصام «ألشيزوفري»

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ