زوجته حالتها خطيرة.. التفاصيل الكاملة لمصرع الفنان أشرف عبدالغفور في حادث سيارة

لقى الفنان أشرف عبدالغفور مصرعه في حادث سير على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بنطاق مدينة 6 أكتوبر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورورد بلاغ افاد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

وتبين بالانتقال والفحص، وقوع حادث سير بين سيارتين، ومصرع قائد السيارة الأولى وتبين أنه الفنان أشرف عبدالغفور وكان برفقته زوجته التي تم نقلها في حالة خطر إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل جثمان الفنان أشرف عبدالغفور إلى ثلاجة المستشفى.

وكشفت التحريات الأمنية التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الحادث نتج عنه تهشم سيارة الفنان أشرف عبدالغفور ووفاته عن عمر يناهز ٨١ عاما، وإصابة زوجته بإصابات خطيرة وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

وتمكنت أجهزة أمن الجيزة برئاسة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية من ضبط قائد السيارة الثانية، في حادث الفنان أشرف عبدالغفور، وتحرر المحضر اللازم وجارى استكمال الاجراءات القانونية.