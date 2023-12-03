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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحقني يا بابا.. والد فتاة الزاوية الحمراء ضحية شقيقها يكشف مفاجأة

فتاة - أرشيفية
فتاة - أرشيفية

كشف والد فتاة الزاوية الحمراء مفاجآت في واقعة اعتداء شقيقها عليها في شقتهم بمنطقة الزاوية الحمراء، خلال تحقيقات النيابة العامة.

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والد فتاة الزاوية الحمراء يكشف تفاصيل مثيرة

حيث قرر والد فتاة الزاوية الحمراء، أنه اثناء تواجده في منزله فوجئ بـ فتاة الزاوية الحمراء «مريم» تستيقظ من نومها في حالة فزع وتخبره بأن شقيقها اصابها بجرح في مكان حساس، وبسؤالها قررت بأن شقيقها قام بتجريدها من ملابسها وخلع ملابسه عنه، ثم قام بالإعتداء عليها ولاحظ والد الفتاة وجود آثار دماء على ملابسها.

فيما أقر الباحث الاجتماعي المكلف من المجلس القومي للطفولة والأمومة، خلال التحقيقات في واقعة فتاة الزاوية الحمراء، أنه بإجراء جلسة فردية مع فتاة الزاوية الحمراء تبين أنها تعاني من تلعثم في الكلام وفرط في الحركة، وبسؤالها عن المتهم افادت بقيامه بإصابتها بجرح في مكان حساس وذلك بعد قيامه بتجريدها من ملابسها والاعتداء عليها، وبسؤال والدها قرر بأنها كانت في حالة نوبة بكاء شديدة.

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وكشفت تحريات المباحث في واقعة فتاة الزاوية الحمراء، أن المتهم استغل انفراده بشقيقته المجني عليها «فتاة الزاوية الحمراء» بمحل سكنهما وتعدى عليها من الخلف مستغلا عدم إدراكها لما يفعله بها واطمئنانها له كونه شقيقها، وثبت بتقرير المعامل الطبية وانه بمضاهاة البصمة الوراثية للحمض النووى المستخلص من عينات التلوثات المعثور عليها بملابس المجني عليها مع البصمة الوراثية المستخلصة من عينة دماء المتهم تبين مطابقتها لتلك البصمه وأن الفتاة تبلغ من العمر سته اعوام .

وبمواجهة المتهم شقيق فتاة الزاوية الحمراء، أنكر في التحقيقات، واعتصم بالإنكار بقيامه بتلك الأفعال، واتهمته النيابة العامة في التحقيقات لأنه اعتدى على الفتاة المجني عليها بغير قوة أو تهديد والتي لم يتجاوز سنها الاثنا عشره سنه ميلادية حال إقامتها رفقته بمسكن والدهما فجال بخاطره فكرة خبيثة قادته إليها شهوته فاستغل انفراده بها وعدم تمييزها  لحداثة سنها وقام بتجريدها من ملابسها السفليه وأمنى بها في مؤخرتها تاركاً المنى عالقاً بملابسها السفلية على النحو الذي ورد بتقرير الطب الشرعي .

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