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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حروق في أماكن حساسة.. أم تنتقم من ابنها «طالب العجوزة» بسبب طليقها

طالب - أرشيفية
طالب - أرشيفية

طالب العجوزة الشهير، والذي وقع ضحية لوالدته التي حصلت على حكم من محكمة الأسرة بالخلع، ثم حكم بضم حضانته من والده، إلا أنها في النهاية أقامت عليه حفلات من الضرب والإعتداء حتى أصيب بإصابات بالغة في أنحاء جسده، وكانت المفاجأة أن الأم ساعدها أشقائها ووالدتها «جدة طالب العجوزة».

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القصة الكاملة لإعتداء أم على ابنها في العجوزة

وسرد طالب العجوزة «أحمد يونس» الطالب بالصف الثالث الابتدائي قصته مع والدته حيث قرر بأنه يقيم مع والدته أسماء فارس البالغة من العمر 30 عاما - عاملة، وذلك منذ 10 أشهر عقب أن تسلمته من والده بموجب حكم محكمة بضم حضانته اليها بعد نشوب مشكلات أسرية بينها وبين والده وقيامها بإقامة دعوى خلع من والده في محكمة الأسرة.

وأضاف طالب العجوزة بأن والدته كانت دائمة التعدى عليه بالضرب والاعتداء، وأن جدته حنان كانت تساعدها على ذلك، بالإضافة إلى أخواله حسن وإسلام اللذين يعملون في مجال الجزارة، وكانوا يساعدون أمه في التعدي عليه وذلك لكونه يعاني من تبول لا إرادي لشعوره بالخوف دائما منها، بسبب تعديها الدائم عليه بالضرب والاعتداء.

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وتابع طالب العجوزة، أنه كلما كان يحدث تبول لا إرادي كانت تتعدى عليه بالضرب والحرق وتقيده في غرفتها باستخدام سلاسل حديدية، وتتعدى عليه بالضرب باستخدام سلك والحرق باستخدام شوكة طعام، ومع صراخه واستغاثته كان أخواله وجدته يقومون بموالاة الضرب والتعدي عليه إذ تقوم والدته بالتعدي عليه ضربا باستخدام عصى خشبية، والباقي باستخدام سلك وبأيديهم.

واختتم طالب العجوزة في قصته مع والدته وجدته وأخواله، بأنهم في إحدى المرات قاموا بحرق شعر رأسه باستخدام قداحة، وأنهم كانوا يعتدون عليه بالضرب يوميا ويتركوه بدون طعام لمدة تصل إلى يومين، حتى أنهم قاموا بإحتجازه في الغرفة وجردوه من ملابسه كاشفين عنه عورته واستطالت أيديهم مناطق عفته، بالإضافة إلى وضع الشوكة الساخنة على أماكن متفرقة من جسده.

وكشف تقرير الطب الشرعي الخاص بـ طالب العجوزة، وجود كدمات وجروح أسفل العينين اليمنى واليسرى وآثار جروح بجميع أنحاء الجسد، وخدوش من الأمام والخلف، وآثار حروق على ذراعيه على هيئة شوكة حديدية ونحافة جسده بالكامل بصورة تنبئ عن نقص التغذية، وحروقا بأعلى خلفية الفخد الأيمن، وفي أماكن عفته.

واتهمت النيابة العامة المتهمين أسماء فارس «والدة طالب العجوزة» وحنان عبدالتواب «جدة طالب العجوزة» وكلا من حسن فارس وإسلام فارس «أخوال طالب العجوزة» بأنهم في شهر مايو 2023 بدائرة قسم العجوزة بالجيزة قاموا بالاعتداء على المجني عليه بالقوة بأن احكموا قبضتهم عليه وجردوه من ملابسه وكشفوا عنه عورته واستطالت ايديهم مناطق عفته، واحتجزوه بدون أمر من أحد الحكام، وتعدوا عليه بالضرب، وتنمروا عليه.

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