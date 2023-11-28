بسبب فيديو مخل.. القصة الكاملة لضبط وإحضار فنان "بطن الحوت" كروان مشاكل

كروان مشاكل والذي بات اسما أثار الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وبالتحديد بعد قرار النيابة العامة بضبطه وإحضار بعد القبض على شريكته في مقطع فيديو المطبخ انجي حمادة، بسبب التحريض على الأعمال المنافية للآداب ونشر الفسق والفجور.

القصة الكاملة لـ ضبط وإحضار كروان مشاكل

ظهر كروان مشاكل بدون ملابس من الجزء العلوي في مقطع فيديو برفقة سيدة تدعى انجي حمادة وتدعي أنها إعلامية شهيرة، وفحصت أجهزة وزارة الداخلية مقطع الفيديو، بالتزامن مع بلاغ تقدمت به المحامية نهى الجندي إلى النائب العام بسبب ظهورهما معا - كروان مشاكل وانجي حمادة - في فيديو المطبخ الشهير.

وتبين ظهور كروان مشاكل وانجي حمادة في مقطع الفيديو بملابس خليعة وقيامهم بالاستعراض بحركات مثيرة للغرائز وتحرض على الأعمال المنافية للآداب والفسق والفجور، حيث تبين أن انجي حمادة اسمها الحقيقي سماح مصطفى عبدالفتاح من مواليد 1975 وتقطن في القاهرة الجديدة.

الداخلية تضبط انجي حمادة في القاهرة

وعقب تنقين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شريكة كروان مشاكل في مقطع الفيديو، وتبين أنها مطلوبة للتنفيذ في عدد من القضايا على رأسهم قضايا آداب عامة، وأن المتهمة قامت ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقي بيجو لايف وتيك توك، دعت عمدا إلى التحريض على الأعمال المنافية للآداب.

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حيث كشفت تحريات أجهزة وزارة الداخلية، أن المتهمة انجي حمادة قامت ببث مقاطع الفيديو الخادشة للحياء عبر التطبيقات المذكورة بغرض التحريض على الأعمال المنافية للآداب، وذلك بقصد تحقيق نسب مشاهدة عالية تتحصل من خلالها على أرباح غير مشروعة.

الصحيفة الجنائية لـ انجي حمادة

وتبين من التحريات الأمنية التي باشرتها أجهزة الأمن، أن الإعلامية إنجي حمادة اسمها سماح مصطفى عبدالفتاح، من مواليد 1975 قاطنة بمنطقة القاهرة الجديدة، وكانت متزوجة من شخص يصغرها في العمر، وسبق وأن صدرت ضدها بعض الأحكام القضائية في قضايا آداب عامة بالتجمع الأول، ومخدرات بالتجمع الأول، واعتداء على موظف في السيدة، وسرقة تيار كهربائي في روض الفرج.

وصدر ضد انجي حمادة الشهيرة حكما بالحبس في القضية رقم 4467 لسنة 2021 روض الفرج - سرقة تيار كهربائي، وحكما بالحبس عاما في القضية رقم 5491 جنح التجمع الأول - آداب عامة، وحكما بالحبس عامين في القضية رقم 693 لسنة 2016 جنح التجمع الأول - مخدرات.

وتم اتهام انجي حمادة في العديد من القضايا، حيث سبق وأن تم اتهام إنجي حمادة في القضية رقم 1950 لسنة 2004 - آداب عامة، ثم في عام 2007 تم اتهامها في القضية رقم 2336 لسنة 2007 جنح أكتوبر - مشاجرة وضرب، ثم القضية رقم 2254 لسنة 2021 جنح الشروق - سرقة مساكن، وجرى ضبطها لهروبها من التنفيذ في العديد من الأحكام القضائية.