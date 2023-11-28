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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

إعلان للفسق وتحريض بالفجور.. القصة الكاملة لضبط انجي حمادة بطلة فيديو المطبخ

انجي حمادة - فيديو
انجي حمادة - فيديو المطبخ

انجي حمادة تباشر جهات التحقيق في القاهرة، التحقيقات معها في اتهامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقات بيجو لايف وتيك توك، بالإضافة إلى التحريض على الأعمال المنافية للآداب.

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القصة الكاملة لـ ضبط انجي حمادة بطلة فيديو المطبخ

كشفت تحقيقات جهات التحقيق في القاهرة حول واقعة انجي حمادة، أنها مطلوبة للتنفيذ في عدد من القضايا على رأسهم قضايا آداب عامة، وأن المتهمة قامت ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقي بيجو لايف وتيك توك، دعت عمدا إلى التحريض على الأعمال المنافية للآداب.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، تمكنت من ضبط انجي حمادة على خلفية قيامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقات بيجو لايف وتيك توك، دعت خلالهم إلى التحريض على الأعمال المنافية للآداب، والتحريض ايضا على الفسق والفجور، وذلك بقصد تحقيق نسب مشاهدة عالية.

المذيعة انجي حمادة مسجلة اداب

حيث كشفت تحريات أجهزة وزارة الداخلية، أن المتهمة انجي حمادة قامت ببث مقاطع الفيديو الخادشة للحياء عبر التطبيقات المذكورة بغرض التحريض على الأعمال المنافية للآداب، وذلك بقصد تحقيق نسب مشاهدة عالية تتحصل من خلالها على أرباح غير مشروعة.

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وتبين من التحريات الأمنية التي باشرتها أجهزة الأمن، أن الإعلامية إنجي حمادة اسمها سماح مصطفى عبدالفتاح، من مواليد 1975 قاطنة بمنطقة القاهرة الجديدة، وكانت متزوجة من شخصا يصغرها في العمر، وسبق وأن صدرت ضدها بعض الأحكام القضائية في قضايا آداب عامة بالتجمع الأول، ومخدرات بالتجمع الأول، واعتداء على موظف في السيدة، وسرقة تيار كهربائي في روض الفرج.

وتم اتهام انجي حمادة في العديد من القضايا، حيث سبق وأن تم اتهام إنجي حمادة في القضية رقم 1950 لسنة 2004 - آداب عامة، ثم في عام 2007 تم اتهامها في القضية رقم 2336 لسنة 2007 جنح أكتوبر - مشاجرة وضرب، ثم القضية رقم 2254 لسنة 2021 جنح الشروق - سرقة مساكن، وجرى ضبطها لهروبها من التنفيذ في العديد من الأحكام القضائية.

كما صدر ضد انجي حمادة الشهيرة حكما بالحبس في القضية رقم 4467 لسنة 2021 روض الفرج - سرقة تيار كهربائي، وحكما بالحبس عاما في القضية رقم 5491 جنح التجمع الأول - آداب عامة، وحكما بالحبس عامين في القضية رقم 693 لسنة 2016 جنح التجمع الأول - مخدرات.

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