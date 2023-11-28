عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محتوى خادش.. صحيفة الحالة الجنائية لـ إنجي حمادة صاحبة فيديو المطبخ

إنجي حمادة مع كروان
إنجي حمادة مع كروان مشاكل

إنجي حمادة والتي اشتهرت بسبب فيديو كروان مشاكل، بعد ظهورهم سويا بشكل فاضح داخل المطبخ حيث تباشر النيابة العامة في القاهرة التحقيقات مع المتهمة إنجي حمادة بعد القبض عليها في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وبث مقاطع خادشة للحياء.

عودة سما المصري بعد ثلاثة أعوام في «عنبر النساء».. ما القصة؟

سوابق آداب.. القصة الكاملة لسقوط إنجي حمادة رفيقة فيديو كروان مشاكل

والدها ميراثه اتسرق ورحلت والدتها باللعين.. حنان تشكو زوجها: حياتي كلها ضلمة

تطورات حادث سقوط كوبري مشاة في شارع أحمد عرابي

القصة الكاملة لضبط إنجي حمادة

حيث تبين من تحريات أجهزة وزارة الداخلية أن الإعلامية إنجي حمادة هاربة من قضايا تبديد وآداب وسرقة، وتم اتهمها في إذاعة مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر بعض تطبيقات التواصل الإجتماعي، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليها بدائرة قسم التجمع الأول.

وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط المتهمة الإعلامية أنجي حمادة بحوزتها هاتف محمول يتضمن مقاطع الفيديو الخاصة بها، وكاميرا واستاند تصوير، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب واقعة تصوير الفيديوهات بقصد تحقيق أرباح من نسب المشاهدات العالية.

وتبين من التحريات الأمنية التي باشرتها أجهزة الأمن، أن الإعلامية إنجي حمادة اسمها سماح مصطفى عبدالفتاح، من مواليد 1975 قاطنة بمنطقة القاهرة الجديدة، وكانت متزوجة من شخصا يصغرها في العمر، وسبق وأن صدرت ضدها بعض الأحكام القضائية في قضايا آداب عامة بالتجمع الأول، ومخدرات بالتجمع الأول، واعتداء على موظف في السيدة، وسرقة تيار كهربائي في روض الفرج.

الصحيفة الجنائية لـ إنجي حمادة

وتم اتهام إنجي حمادة في العديد من القضايا، حيث سبق وأن تم اتهام إنجي حمادة في القضية رقم 1950 لسنة 2004 - آداب عامة، ثم في عام 2007 تم اتهامها في القضية رقم 2336 لسنة 2007 جنح أكتوبر - مشاجرة وضرب، ثم القضية رقم 2254 لسنة 2021 جنح الشروق - سرقة مساكن، وجرى ضبطها لهروبها من التنفيذ في العديد من الأحكام القضائية.

وكانت المحامية نهى الجندي تقدمت ببلاغا إلى النائب العام أتهمت فيه صاحب صفحة كروان مشاكل وأيضا الشهيرة بـ «الإعلامية أنجي حمادة» بتقديم فيديوهات تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور، والاعتداء على قيم المجتمع المصري.

وكشفت نهى الجندي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنها شاهدت محتوى الفيديوهات التي يقدمها كروان مشاكل من خلال الصفحة التي تحمل أسمه على منصات التواصل الإجتماعي، والمتضمن ترويج للرذيلة والتحريض على الفسق والفجور، والاعتداء على قيم المجتمع المصري.

وقامت الجندي بتقديم بلاغا إلى النائب العام في صاحب صفحة كروان مشاكل والسيدة التي ظهرت في مقاطع الفيديو والتي تدعى الإعلامية أنجي حمادة وأتهمتهم فيه بالتحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز وترويج الرذيلة والاعتداء على قيم المجتمع المصري.

انجي حمادة الاعلامية انجي حمادة التجمع الاول القاهرة الجديدة سرقة تيار كهربائى صحيفة الحالة الجنائية فيديو كروان مشاكل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|سعر الذهب يتحرك مجددا.. وعيار 21 يسجل هذا الثمن رسميًا الآن

بـ 72 مليون جنيه| حقيقة وتفاصيل عرض بيراميدز لـ سيد عبد الحفيظ.. وما منصبه؟

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. موعدها وتفاصيل عنها

مفيش تعويم اطمنوا|سعر الدولار رسميا الآن بعد بيان الحكومة بشأن توفير الأخضر

الحرارة تنخفض لـ15 درجة مئوية.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

بعد انفصالها.. هنا الزاهد من أمام الكعبة: فيه حاجات جميلة مستنياني

سد النهضة .. وفرة الأمطار تقلل من مخاطر الملء الرابع

أخرة الفسق والفجور| السجن للبلوجر أم زياد صاحبة الفيديو المشين لطفليها: "فضحت نفسها وعيالها"

موضوعات متعلقة

عودة سما المصري بعد ثلاثة أعوام في «عنبر النساء».. ما القصة؟

سوابق آداب.. القصة الكاملة لسقوط إنجي حمادة رفيقة فيديو كروان مشاكل

والدها ميراثه اتسرق ورحلت والدتها باللعين.. حنان تشكو زوجها: حياتي كلها ضلمة

خلص عليها وهي بتصلي.. رجل ينهي حياة زوجته في المنصورية بسبب الهيروين

شهرت بأبنائها.. فيديو البلوجر هبة السيد الفاضح ينتهى بحبسها 7 سنوات.. القصة كاملة

اتكهربت في المطبخ .. التحقيقات تكشف تفاصيل وفاة سيدة ببولاق الدكرور

الحبس عامين لـ 10 أشخاص تشاجروا بالأسلحة في البدرشين

حبس سائق التريلا المتسبب في سقوط كوبري مشاة شارع أحمد عرابي

ترشيحاتنا

بوابة للمنطقة الصناعية.. روسيا تكثف هجومها للسيطرة على أفدييفكا الأوكرانية

أخبار التكنولوجيا| سر زيارة إيلون ماسك لإسرائيل.. والشركات الأكثر طلبا لمتخصصي الذكاء الاصطناعي

لماذا يجب قراءة سورة النصر 7 مرات عند كل صلاة؟.. لـ10 أسباب

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة

بينهم نساء وأسرى محررين.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

فرصة أخيرة .. التقديم على وظائف بهيئة المحطات النووية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب رسوم مسيئة للنبي.. 6 طلاب فرنسيين متهمون بالتواطؤ في جريمة ضد مدرس

درجات الحرارة تتراجع والبرودة تشتد.. ماذا سيحدث في طقس الساعات المقبلة؟

أول ماكينة ATM لشراء الذهب في مصر.. أين تتواجد وكيف تعمل؟| شاهد

انتشار إنفلونزا الطيور تؤدي إلى وفاة 220 فلامنجو في الأرجنتين

فيديو

استخدمته شهر علشان يحميها من التحرش.. فدوى عابد تروى تفاصيل خلعها الحجاب

باي مايا .. تحيات متبادلة بين أسيرة إسرائيلية وأحد مقاتلي كتائب القسام . ما قصتها ؟

 سقط أثناء التصوير .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ