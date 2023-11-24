تطورات حادث سقوط كوبري مشاة في شارع أحمد عرابي

بعد عدة ساعات من البحث وإرسال المأموريات نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في القبض على سائق السيارة النقل المتسبب في سقوط جزء من كوبري المشاة في شارع احمد عرابي.

كواليس سقوط السائق

وحددت مباحث الجيزة بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية والعميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة مكان اختفاء المتهم بمسقط رأسه في احدى محافظات الوجه البحري فتحركت مامورية برئاسة المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة وتم ضبطه.

محضر حسن علام

وفي تطور جديد للحادث اتهمت شركة حسن علام، قائد سيارة نقل ومالك السيارة، بالتسبب بالإهمال فى إتلاف كوبرى المشاة بشارع أحمد عرابى فى منطقة المهندسين بالجيزة صباح الخميس، عقب الاصطدام بجسم الكوبرى، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى ضباط قسم شرطة العجوزة بلاغًا من عبدالرحمن مجدى عبدالمحسن- 57 سنة- محام- وكيلًا عن محمد عبدالوهاب على غنيم، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة حسن علام للطرق والكبارى، بتضرر موكله من قائد ومالك السيارة رقم أ ق 8872 نقل قلاب ماركة مرسيدس قيادة «أحمد. م» -37 سنة- وملك «أحمد. ى» -39 سنة- صاحب مكتب مقاولات وتوريدات عمومية، لاهمالهما واصطدام قائد السيارة بكوبرى المشاة بتقاطع شارع حسين الجيزاوى مع شارع أحمد عرابى- دائرة القسم، ما أدى إلى سقوطه وحدوث تلفيات به، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونش عملاق

ورفعت مساء امس الاجهزة المختصة بالتعاون مع الاجهزة الأمنية كوبري مشاة شارع أحمد عرابي بعد سقوط جزء منه صباح الخميس اثر اصطدام سيارة نقل به.

واستعانت الجهات المختصة برافعة عملاقة "ونش" يسير على عشرات العجلات حتي تتسع مساحته للكوبري الذي يتراوح طوله من 50 إلى 60 متر ويصعب تفكيكه حيث يستدعي تقسيمه إلى أجزاء تفكيك اللحام منه لكن المختصين استقروا على سيارة مخصصة تتسع لحجم الكوبري بأكمله دون تفكيك أو تقسيم.

وسيتم نقل الكوبري إلى الترميم وإصلاح التالف بعد اصطدام قلاب السيارة النقل به وسقوطه على الأرض.

ووصل إلى موقع حادث سقوط جزء من كوبري مشاة في شارع أحمد عرابي مختصين ومهندسين من هيئة الطرق والكباري للإشراف على عملية رفع الكوبري وإعادته لمكانه مرة أخرى مع تأمينه جيدا.

واستدعت الأجهزة الأمنية بالجيزة مالك السيارة النقل التي تسبب في سقوط جزء من كوبري المشاة في شارع أحمد عرابي لاستجوابه حول ملابسات الحادث وقال ان السيارة كانت بحوزة سائق يعمل عليها لنقل الأسفلت وأنه من ارتكب بها الحادث وتركها ولاذ بالفرار.

وأدلى مالك السيارة بكافة المعلومات حول هوية السائق ومحل إقامته بمدينة أوسيم، ووجه اللواء هاني شعراوي بإرسال عدة مأموريات لمنزله والمناطق التي اعتاد التردد عليها لاحتمالية عدم عودته لمنزله.

وكشفت التحريات أن السيارة تبين عدم وجود عطل فني في الصندوق القلاب بها وأنما نسيه السائق مفتوحا غير مقدر لمافة الارتفاع بينه وبين الكوبري فاصطدم به بشدة ما ادى لانفصال جزء منه وسقوطه.

مدير أمن الجيزة يعاين موقع الحادث

وانتقل اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إلى موقع سقوط جزء من كوبري المشاة بشارع أحمد عرابي والتقي باللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال معاينة موقع الحادث.

وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا واسعا لاتاحة الفرصة للأوناش لرفع جسم الكوبري مرة أخرى لاعادة تسيير حركة الطريق.

وأجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة التحويلات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال بالكامل وتعيين الخدمات الأمنية والمرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية لحين الأنتهاء من فتح الطريق لضمان أمن وسلامة المواطنين.

وعاين اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة موقع سقوط جزء من كوبري مشاه أحمد عرابي والمقام أمام عمر أفندي بنطاق حي العجوزة وذلك نتيجة اصطدام سيارة نقل به، مما أدى الي تحرك جزء من جسم الكوبري وسقوطه من علي الاعمدة الخرسانية الحاملة له على السيارة التي إصطدمت به وذلك في الاتجاه للقادم إلي مناطق أمبابه والمنيرة الغربية والبراجيل دون وقوع أية أصابات أو تلفيات .

وأضاف محافظ الجيزة بأنه تم الدفع بعدد من المعدات والأوناش اللازمة لرفع الكوبري وسرعة إعادة فتح الطريق لعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها ، بالإضافة إلي توفير سيارات الإسعاف والأطفاء بموقع الأعمال كأحد الإجراءات الأحترازية المتبعة للتأمين .

ووجه محافظ الجيزة بضرورة تعليق محددات الإرتفاع لقائدي المركبات لتحديد الارتفاعات المسموح بها لعبور السيارات من أسفل كباري المشاه للحفاظ علي آمن وسلامة المواطنين.

قلاب سيارة نقل

وكشفت تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة تفاصيل جديدة في الانهيار الجزئي لكوبري المشاة بشارع احمد عرابي حيث تبين ان سائق السيارة النقل التي اصطدمت بجسم الكوبري ترك السيارة وفر هاربا عقب حدوث الانهيار.

وكشفت التحريات التي اجريت برئاسة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية والعميد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة ان السيارة كانت محملة بالاسفلت وعقب انزاله سار السائق باتجاه شارع السودان وترك "القلاب" مفتوحا واثناء مروره من اسفل الكوبري اصطدم القلاب بشدة بجسم الكوبري فانفصل جزء منه وظل الجزء الآخر معلقا في الهواء.

وأرسلت مديرية أمن الجيزة بقيادة اللواء محمد الشرقاوي مدير الادارة العامة للمباحث مأموريات لالقاء القبض على السائق بعد تحديد هويته من ارقام اللوحات المعدنية للسيارة.