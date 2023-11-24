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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خناقة حريم تنتهي بكارثة.. ضحية عين شمس: ابني راح أمام عيني وجسمي تشوه

حسين الضحية
حسين الضحية

"مرات اخويا بتغير من مراتي وأولادي.. بينهم خلافات من 20 سنة وكنت بقول خناقات حريم بلاش اتدخل بينهم بس سنين الغل والغيرة انتهت بكارثة لما ابني راح امام عيني".. بهذه الكلمات بدأ جودة يروي تفاصيل جريمة الغدر التي مزق فيها شقيقه وابنائه جسده وخطفوا روح ابنه الشاب التي اشتهرت على مواقع التواصل الاجتماعي باسم "مشاجرة عين شمس". 

 

خناقة حريم 

 

في لقاء مع موقع" صدى البلد" روى جودة، تفاصيل مأساته التي راح فيه ابنه تاركا خلفه طفل عمره عامين ونصف، وقال: منذ عدة سنوات توجد خلافات عائلية بيني وبين شقيقي، بسبب زوجته التي دائما تحرضه ضدي انا وزوجتي وابنائي بسبب غيرتها منهم وكنت دائما ابتعد عن تلك الخلافات واقنع زوجتي بعدم الاستجابة لزوجة شقيقي حتى لا يزيد الأمر سوءا. 

 

 

وأضاف: كانوا بيحاولوا يجروني للمشاكل بأي طريقة وانا ببعد لحد ما راحوا اتخانقوا مع نسايبي لقيتهم بيضربوهم في الشارع روحت افك التشابك بينهم لقيت اخواتي الاثنين ومرات اخويا وولادهم اتحولوا عليا ونزلوا فيا ضرب بكل أنواع الأسلحة لحد ما شوهوا جسمي بالجروح والطعنات. 

 

ابني راح بايد اخواتي 

 

واستطرد قائلا: ابني حسين شافني وانا واقع في وسطهم وغرقان في دمي جري عليا عشان ينقذني اتلموا عليه زي الحيوانات المفترسة وبقوا يضربوا فينا احنا الاثنين والناس مش عارفة تتدخل بسبب الاسلحة اللي معاهم لحد ما سابونا والناس جريت علينا نقلونا للمستشفى، وصرخ قائلا: ابني كان على السرير اللي جنبي بيطلع في الروح ومش عارف اعمل حاجة لحد ما ربنا اختاره إلى جواره. 

وقال انه تم تقطيب جروحه بـ120 غرزة بخلاف طعنة في ظهره كانت ستخترق القلب، وطالب بالقصاص من اهله بالاعدام شنقا فهم خطفوا ابنه وتركوا له حفيدا يتيما لا يعلم كيف سيربيه بعد الغدر بابنه. 

 

تحقيقات وشهود عيان 

 

من جانبها طلبت نيابة شرق القاهرة الكلية شهود العيان والجيران في واقعة نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين مسن وزوجته وأبنائه في منطقة عين شمس للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة كاملة.

وأسفرت الواقعة عن سقوط قتيل وتولت النيابة التحقيق. 

 

المتهمون 

كما أمرت النيابة بحبس مسن وزوجته وشقيقه وثلاثة من أولاده بتهمة قتل ابن شقيق الأول 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم.

وصرحت النيابة بدفن جثة المجني عليه عقب الإنتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات. 

تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس بلاغا بنشوب مشاجرة بين عائلتين بدائرة قسم شرطة عين شمس وسقوط قتيل.

 

المجني عليه

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وتبين صحته، وأن مشاجرة نشبت بين مسن وزوجته وأبنائه وشقيق الأول أقدم خلالها الطرف الأول بالتعدي علي الطرف الثاني.

دلت التحريات أن المتهمين طعنوا نجل الطرف الثاني في رقبته وجسده مما أسفر عن مصرعه.

تم القبض علي المتهمين تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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ضحية عين شمس ابني راح جسمي تشوه خناقة حريم عمرها ٢٠ عام قسم شرطة عين شمس

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