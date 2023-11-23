صندوق سيارة نقل وراء سقوط كوبري مشاة أحمد عرابي | تفاصيل

كشفت المعاينة الأولية لسقوط جزء من كوبرى مشاة بشارع أحمد عرابى في المهندسين، أن الحادث ناتج عن اصطدام "صندوق قلاب" سيارة نقل بجسم الكوبرى ما ادى الى انفصال جزء منه وسقوطه حيث أنه اثناء سير سيارة قلاب حدث عطل بالقلاب، ما تسبب في فتحه واصطدامه بكوبري المشاة المعدني ونتج عنه سقوطه أعلى الطريق وتوقف حركة السيارات بالكامل واستعانت الأجهزة المعنية بمعدات لرفع حطامه من أعلى الطريق.

وانتقل اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إلى موقع سقوط جزء من كوبري المشاة بشارع

احمد عرابي والتقي باللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال معاينة موقع الحادث.

وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا واسعا لاتاحة الفرصة للأوناش لرفع جسم الكوبري مرة أخرى لاعادة تسيير حركة الطريق.

وأجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة التحويلات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال بالكامل وتعيين الخدمات الأمنية والمرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية لحين الأنتهاء من فتح الطريق لضمان أمن وسلامة المواطنين.

وعاين اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة موقع سقوط جزء من كوبري مشاه أحمد عرابي والمقام أمام عمر أفندي بنطاق حي العجوزة وذلك نتيجة اصطدام سيارة نقل به، مما أدى الي تحرك جزء من جسم الكوبري وسقوطه من علي الاعمدة الخرسانية الحاملة له على السيارة التي إصطدمت به وذلك في الاتجاه للقادم إلي مناطق أمبابه والمنيرة الغربية والبراجيل دون وقوع أية أصابات أو تلفيات .

واضاف محافظ الجيزة بأنه تم الدفع بعدد من المعدات والأوناش اللازمة لرفع الكوبري وسرعة إعادة فتح الطريق لعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها ، بالإضافة إلي توفير سيارات الإسعاف والأطفاء بموقع الأعمال كأحد الإجراءات الأحترازية المتبعة للتأمين .

كما وجه محافظ الجيزة بضرورة تعليق محددات الإرتفاع لقائدي المركبات لتحديد الارتفاعات المسموح بها لعبور السيارات من أسفل كباري المشاه للحفاظ علي آمن وسلامة المواطنين.

وكشفت تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة تفاصيل جديدة في الانهيار الجزئي لكوبري المشاة بشارع احمد عرابي حيث تبين ان سائق السيارة النقل التي اصطدمت بجسم الكوبري ترك السيارة وفر هاربا عقب حدوث الانهيار.

وكشفت التحريات التي اجريت برئاسة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية والعميد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة ان السيارة كانت محملة بالاسفلت وعقب انزاله سار السائق باتجاه شارع السودان وترك "القلاب" مفتوحا واثناء مروره من اسفل الكوبؤي اصطدم القلاب بشدة بجسم الكوبري فانفصل جزء منه وظل الجزء الآخر معلقا في الهواء.

وارسلت مديرية أمن الجيزة بقيادة اللواء محمد الشرقاوي مدير الادارة العامة للمباحث مأموريات لالقاء القبض على السائق بعد تحديد هويته من ارقام اللوحات المعدنية للسيارة.

وشهد شارع احمد عرابي حالة من الشلل المروري بعد انهيار جزئي لكوبري المشاة عقب اصطدام قلاب سيارة نقل به.