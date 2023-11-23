ساب العربية وهرب.. مأموريات لضبط سائق النقل المتسبب بانهيار كوبري شارع أحمد عرابي

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل جديدة في الانهيار الجزئي لـكوبري المشاة بشارع أحمد عرابي حيث تبين أن سائق السيارة النقل التي اصطدمت بجسم الكوبري ترك السيارة وفر هاربا عقب حدوث الانهيار.

وكشفت التحريات التي أجريت برئاسة اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، والعميد عمرو حجازي، مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة، أن السيارة كانت محملة بالأسفلت، وعقب إنزاله سار السائق باتجاه شارع السودان وترك "القلاب" مفتوحا، وأثناء مروره من أسفل الكوبري اصطدم القلاب بشدة بجسم الكوبري، فانفصل جزء منه وظل الجزء الآخر معلقا في الهواء.

وأرسلت مديرية أمن الجيزة بقيادة اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، مأموريات لإلقاء القبض على السائق بعد تحديد هويته من أرقام اللوحات المعدنية للسيارة.

وشهد شارع أحمد عرابي حالة من الشلل المروري بعد انهيار جزئي لكوبري المشاة عقب اصطدام قلاب سيارة نقل به.

واستعانت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة وإدارة المرور بعدد من الأوناش الضخمة، لرفع الجزء المنهار من كوبري المشاة في شارع أحمد عرابي بحي العجوزة في الاتجاه المؤدي إلى شارع السودان بمحافظة الجيزة، وذلك عقب انهياره صباح اليوم، الخميس، ما أعاق الحركة المرورية في الطريق.

وتعمل الجهات المختصة على تكثيف الجهود لاستعادة الوضع إلى طبيعته وتخفيف الازدحام المروري الناتج عن هذا الحادث.

وتسبب الحادث في وجود كثافات مرورية عالية بشارع أحمد عرابى فى المهندسين، بعد البلاغات المقدمة من الخدمات المعينة فى شارع أحمد عرابى، مع تكدس مرورى لحركة السيارات بمناطق المهندسين والطريق الدائرى والقادم من إمبابة والوراق، ويتم محاولة تسيير حركة المركبات.