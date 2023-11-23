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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تكدس مروري وأوناش ضخمة لرفع كوبري أحمد عرابي المنهار.. صور

صدى البلد

شهد شارع احمد عرابي حالة من الشلل المروري بعد انهيار جزئي لكوبري المشاة عقب اصطدام قلاب سيارة نقل به. 

واستعانت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة وإدارة المرور بعدد من الأوناش الضخمة، لرقع الجزء المنهار من كوبري المشاة في شارع أحمد عرابي بحي العجوزة في الاتجاه المؤدي إلى شارع السودان بمحافظة الجيزة، وذلك عقب انهياره صباح اليوم الخميس، مما أعاق الحركة المرورية في الطريق. 

 

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وتعمل الجهات المختصة على تكثيف الجهود لاستعادة الوضع إلى طبيعته وتخفيف الازدحام المروري الناتج عن هذا الحادث. 

وتسبب الحادث في وجود كثافات مرورية عالية بشارع أحمد عرابى فى المهندسين، بعد البلاغات المقدمة من الخدمات المعينة فى شارع أحمد عرابى، مع تكدس مرورى لحركة السيارات بمناطق المهندسين والطريق الدائرى والقادم من إمبابة والوراق، ويتم محاولة تسيير حركة المركبات.

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تكدس مروري أحمد عرابي شارع احمد عرابي كوبري أحمد عرابي انهيار جزئي لكوبري المشاة

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