جريمة في المول.. عقاب بشع من عامل لزميلته بعد رفض ارتباطهما بأكتوبر

حاول مرارا اقناعها بالزواج منه حيث تعلق بها خلال عملهما سويا في مول شهير بمدينة ٦ أكتوبر الا انها كانت تقابله بالرفض بكلمة واحدة:"احنا زمايل وبس ربنا يرزقك ببنت الحلال".. رد الشابة لم يعجب زميلها فقرر الانتقام منها على رفض مشاعره فانتظر وجودها في وقت عملها وفاجئها من الخلف بعدة طعنات اردتها قتيلة في الحال وفر هاريا وسط صرخات وذهول زميلاتها.

من جانبها تجري النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في الجريمة حيث امرت بضبط واحضار المتهم الهارب وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة واستدعاء شهود العيان على الجريمة لسماع اقوالهم.

كما قررت النيابة مراجعة كاميرات المراقبة لبيان كيفية حدوث الجريمة.

وشكل اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث ارسل عدة ماموريات بسرعة ضبط المتهم الهارب، والتحفظ على كاميرات المراقبة، والاستماع إلى شاهدة الواقعة وزملاء المجني عليها، وطلب التحريات حول الواقعة.

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة بسنتر شهير بالحي الرابع بدائرة قسم ثان أكتوبر، بالانتقال والفحص، تم التقابل مع «فاطمة. ع»، 34 سنة- ربة منزل (شاهد الواقعة)، والتي أقرت أنها أثناء تواجدها بمحل عملها صحبة المجني عليها «سمية.. -35 سنة- عاملة نظافة بذات السنتر»، وفوجئت بالمتهم «رمضان. ف» عامل بمحل للمنظفات بذات السنتر، يحمل سلاح أبيضّ (سكين) وقام بطعن المجني عليها 3 طعنات من الخلف، وذلك لطلبه الزوج منها عدة مرات، وقوبل بالرفض منها.

واستمع فريق البحث إلى أقوال شقيق الضحية وشاهدة الواقعة وأفراد الأمن وزملاء الضحية وزملاء المتهم حول الواقعة، وملابساتها وظروفها، وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق، وكلفت فريق المباحث بالفحص والتحري وسرعة ضبط المتهم والأداة المستخدمة.