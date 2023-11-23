نشرة الحوادث| مفاجأة قاسية للراقصة حورية وحكاية طالب فضح حبيبته وقرار عاجل من الداخلية لإقامة الأجانب

نشر قسم الحوادث عددا من الاخبار والتقارير الهامة خلال الساعات الماضية تضمنت:

قررت جهات التحقيق بالإسكندرية حبس الراقصة حورية، المعروفة بـ«راقصة الساحل الشرير»، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة خدش الحياء العام، والتحريض على الفسق، والرقص بطريقة تتنافى مع آداب المجتمع، وتعرية مناطق من جسدها أثناء الرقص، واستغلال الصغار عن طريق فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بشكل يخالف القيم المصرية وأخلاقيات وينص القانون علي عقوبات رادعة لمن يروج لتلك الأفعال.

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، طالب بالحبس سنتين مع الشغل لـ هتك عرض حبيبته في أوسيم وألزمته المصاريف الجنائية، وأحالت الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

تنظر غدًا المحكمة المختصة، جلسة قضية التعويض المرفوعة من الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان بمبلغ 3 ملايين جنيه، بعد صدور حكم جنائي نهائي ضد الفنان محمد رمضان بغرامة 300 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب.

أعلنت وزارة الداخلية مد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين فى البلاد بصورة غير قانونية لمدة ثلاثة أشهر تنتهى فى 13/3/2024 .