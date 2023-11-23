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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث| مفاجأة قاسية للراقصة حورية وحكاية طالب فضح حبيبته وقرار عاجل من الداخلية لإقامة الأجانب

صدى البلد

نشر قسم الحوادث عددا من الاخبار والتقارير الهامة خلال الساعات الماضية تضمنت:

 

 مناطق بجسدها.. حورية وحش الساحل تنتظر مفاجأة غير سعيدة

 

قررت جهات التحقيق بالإسكندرية حبس الراقصة حورية، المعروفة بـ«راقصة الساحل الشرير»، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة خدش الحياء العام، والتحريض على الفسق، والرقص بطريقة تتنافى مع آداب المجتمع، وتعرية مناطق من جسدها أثناء الرقص، واستغلال الصغار عن طريق فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بشكل يخالف القيم المصرية وأخلاقيات وينص القانون علي عقوبات رادعة لمن يروج لتلك الأفعال.

 

أبوها المنجّد فضحه.. الطالب عمل جريمته في بنت الراجل | والنهاية صادمة

 

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، طالب بالحبس سنتين مع الشغل لـ هتك عرض حبيبته في أوسيم وألزمته المصاريف الجنائية، وأحالت الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

 

تطور مهم في دعوى عمرو أديب ضد محمد رمضان بـ السب والقذف

 

تنظر غدًا المحكمة المختصة، جلسة قضية التعويض المرفوعة من الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان بمبلغ 3 ملايين جنيه، بعد صدور حكم جنائي نهائي ضد الفنان محمد رمضان بغرامة 300 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب.

 

وزارة الداخلية: مد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين في البلاد ثلاثة أشهر

 

أعلنت وزارة الداخلية مد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين فى البلاد بصورة غير قانونية لمدة ثلاثة أشهر تنتهى فى 13/3/2024 .

الراقصة حورية راقصة الساحل الشرير الفسق هتك عرض حبيبته الفنان محمد رمضان عمرو أديب

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