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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رائحة خانقة واخلاء.. ماذا حدث خلال 30 دقيقة ذعر في القرية الذكية

اخلاء القرية الذكية
اخلاء القرية الذكية

في منتصف يوم العمل الطبيعي ظهر أمس الأربعاء تصدرت القرية الذكية تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد حدوث حالة من الذعر بين موظفي المؤسسات والشركات المختلفة بها وتداولهم منشورات حول اصابة بعضهم بحالة اختناق نتيجة انتشار رائحة كريهة في الجو بنطاق القرية الذكية بأكملها. 

 

 السلامة المهنية 

 

الاجهزة الامنية بالجيزة رصدت تلك المنشورات وتحركت على الفور شرطة النجدة بعد تلقي عدة بلاغات من الامن المسئول عن الشركات، ووجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة بالدفع بوحدات الحماية المدنية المدعمة بسيارات الإطفاء وقوات الانقاذ البري تحسبا لوجود أمر خطير. 

 تحريات وفحص الاجهزة الامنية بالجيزة كشفت عن عدم وجود سواء انفجار أو تسرب غاز بالقرية الذكية ولم تقم اي من القوات باخلاء الموظفين منها وانما اصدرت توجيهاتها لادارات المؤسسات والشركات المختلفة بالتواصل مع موظفيها والعاملين بها وتطبيق اشتراطات السلامة المهنية والاخلاء المنظم للمباني بعد اصابة بعضهم بحالات اختناق نتيجة الرائحة المنبعثة. 

 التحريات باشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الادارة العامة للمباحث واللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية شرحت انه عقب رصد مديرية امن الجيزة لحالة الذعر بين الموظفين في عدد من المؤسسات وتلقي بلاغات بانبعاث رائحة كريهة تحركت قوة امنية من مباحث مركز كرداسة بقيادة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث كرداسة لفحص ملابسات البلاغ وتبين ان شركة للغاز خلف القرية الذكية وخارج نطاقها تحديدا في مدينة ابو رواش تجري صيانة دورية للتانكات الضخمة الخاصة بالغاز فانبعث منها تلك الرائحة. 

والتقت قوات الامن مع صاحب مصنع الغاز الذي أكد على عدم حدوث انفجار او تسريب وان تلك الرائحة نتيجة عمل صيانة التانكات.

 

معاينة القرية الذكية

 

من جانبها انتقلت النيابة العامة بأكتوبر لاجراء المعاينة للقرية الذكية والمصنع الذي تسبب في انتشار الرائحة الكريهة بمدينة ابو رواش وأكد مالك المصنع والمختصين الفنيين العاملين به ان ما حدث لم يكن به اي عطل او خطأ مهني وانما معتاد انبعاث تلك الروائح نتيجة اضافة مواد للغاز الطبيعي. 

انتهت التحقيقات الاولية الى عدم توجيه اتهامات لاي من المسئولين عن المصنع حتى الان وطلبت النيابة تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة. 

 

مش تسرب

 

نفت شركة غاز مصر وجود تسريب غاز في منطقة القرية الذكية أو المناطق المحيطة بها.

وذكرت أن الرائحة المنتشرة خاصة بمواد الرائحة التي تضاف إلى الغاز الطبيعي، والتي يجري نقلها من المخازن المخصصة والتابعة لشركة غاز مصر بمنطقة أبورواش.

وأكد المهندس وائل جويد رئيس الشركة أن الشبكات وخطوط نقل الغاز الطبيعي ومحطات تخفيض الضغط وكافة مرافق الغاز بالمنطقة مؤمنة تماماً وتعمل بكامل كفاءتها وليس هناك أي تسريب غاز.

 

استقرار حالة المصابين

 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، استجابة هـيئة الإسعاف، لادعاء تسرب غاز، ظهر الأربعاء، داخل القرية الذكية، طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي المنطقة الصناعية - أبو رواش، بمحافظة الجيزة.

وأوضحت الوزارة أنه فور تلقي البلاغ، تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف،، والتي قامت بنقل 19 مصابا إلى مستشفى الشيخ زايد المركزي، خرج منهم 11 مصابا بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم الصحية، و5 مصابين للشيخ زايد التخصصي، موضحة أن جميع الحالات تعاني من أعراض اختناق،  وحالتهم العامة مستقرة وجاري المتابعة.

اخلاء القرية الذكية
اخلاء القرية الذكية
اخلاء القرية الذكية
اخلاء القرية الذكية
اخلاء القرية الذكية
اخلاء القرية الذكية
القرية الذكية رائحة خانقة واخلاء ٣٠ دقيقة ذعر السلامة المهنية النجدة كرداسة معاينة القرية الذكية شركة غاز مصر

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