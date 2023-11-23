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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحويلات مرورية.. مدير أمن الجيزة يعاين موقع انهيار كوبري المشاة بشارع أحمد عرابي|صور

صدى البلد

انتقل اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إلى موقع سقوط جزء من كوبري المشاة بشارع 
احمد عرابي والتقي باللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال معاينة موقع الحادث. 

 

وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا واسعا لاتاحة الفرصة للأوناش لرفع جسم الكوبري مرة أخرى لاعادة تسيير حركة الطريق. 

 

وأجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة التحويلات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال بالكامل وتعيين الخدمات الأمنية والمرورية اللازمة  لتسيير الحركة المرورية لحين الأنتهاء من فتح الطريق لضمان أمن وسلامة المواطنين. 

 

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وعاين اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة موقع سقوط جزء من كوبري مشاه أحمد عرابي والمقام أمام عمر أفندي بنطاق حي العجوزة وذلك نتيجة اصطدام سيارة نقل به، مما أدى الي تحرك جزء من جسم الكوبري وسقوطه من علي الاعمدة الخرسانية الحاملة له على السيارة التي إصطدمت به وذلك في الاتجاه للقادم إلي مناطق أمبابه والمنيرة الغربية والبراجيل دون وقوع أية أصابات أو تلفيات  .

 

واضاف محافظ الجيزة بأنه تم الدفع بعدد من المعدات والأوناش اللازمة لرفع الكوبري وسرعة إعادة فتح الطريق لعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها ، بالإضافة إلي توفير سيارات الإسعاف والأطفاء بموقع الأعمال كأحد الإجراءات الأحترازية المتبعة للتأمين .

 

كما وجه محافظ الجيزة بضرورة تعليق محددات الإرتفاع لقائدي المركبات لتحديد الارتفاعات المسموح بها لعبور السيارات من أسفل كباري المشاه للحفاظ علي آمن وسلامة المواطنين .

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شارع احمد عرابي تحويلات مرورية مدير امن الجيزة كوبري المشاة محافظ الجيزة

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