تحقيقات النيابة: عقار السبتية المنهار لم يصدر له قرارات إزالة أو تنكيس

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، ومعاينة عقار السبتية المنكوب جزئيا والذي انهار جزء منها وتسبب في إصابة صغير بالغ من العمر 5 سنوات اثناء تواجده بمحيط العقار، التفاصيل الكاملة في الحادث.

تحقيقات النيابة في انهيار عقار السبتية جزئيا

حيث شرحت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، أن العقار على مساحة 90 مترا، مكون من طابقين، مبنى من حوائط حاملة وأسقف خشبية، والطابق الواحد مكون من شقة واحدة - غرفتين وصالة - وأن العقار ملك ورقة سيدة تدعى «فتحية عبدالفتاح» كائن بـ 15 درب الجمالة من شارع السبتية بدائرة قسم شرطة بولاق ابو العلا.

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وقالت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، أن العقار مقيم بالطابق السفلي له سيدة تدعى «وفاء محمد» خمسينية - ربة منزل، وفي الطابق الثاني تقيم بمفردها سيدة تدعى «سهير عبدالفتاح» 80 سنة ربة منزل وشقيقة السيدة مالكة العقار، وأن العقار غير صادر له ثمة قرارات إزالة أو تنكيس من قبل المحافظة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارا من قطاع شمال القاهرة تضمن ورود بلاغا إلى قسم شرطة بولاق ابو العلا بسقوط أجزاء من العقار الكائن بـ 15 درب الجمالة شارع السبتية، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية في القاهرة إلى موقع البلاغ، وتم اخطار حي بولاق والذي قام بإخلاء العقار من الأرواح بدون إخلاء الممتلكات.

وتبين سقوط جزء من المنزل مساحته 15 مترا من الطابقين، مما نتج عنه إصابة صغير يدعى فهد رجب بالغ من العمر 5 سنوات بسحجات بالوجه والجسم وتم نقله إلى مستشفى الهلال العام وحالته العامة مستقرة، وتحرر المحضر رقم 3035 لسنة 2023 إداري بولاق الدكرور، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات.