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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انهيار عقار جزئيا وانتشال طفل من أسفله في بولاق أبو العلا

ارشيفية
ارشيفية

‏انتهت قوات الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية بالقاهرة من عمليات البحث أسفل أنقاض عقار بولاق أبو العلا المنهار بعد انتشال طفل مصاب من أسفله.

‏تلقت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغاً بانهيار جزئي لمنزل بمنطقة السبتية دائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.

‏وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ، وتبين من المعاينة، أن المنزل المنهار جزئيا علي مساحة ٩٠ مترا، ولم يصدر له قرار إزالة بعد الرجوع إلى محافظة القاهرة، وتعرض لانهيار جزئي وأصيب طفل وحالته مستقرة، ولا يوجد أي وفيات أو أشخاص محتجزين أسفل إنقاذ العقار.

تم تحرير محضر وإخلاء المنزل من السكان ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

القاهرة انتشال طفل بولاق أبو العلا منطقة السبتية المنزل المنهار انهيار جزئي لمنزل

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