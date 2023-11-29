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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قصة طالب العجوزة.. والدته انفصلت خلعا وأخذته بحكم حضانة وقامت بربطه وتعذيبه

صغير - أرشيفية
صغير - أرشيفية

قصة طالب العجوزة ضحية أمه وأخواله وجدته، بالغ من العمر 9 سنوات، طالب بالصف الثالث الابتدائي، تسلمته والدته بعد الانفصال عن والده بموجب حكم من المحكمة، وكانت دائمة التعدي عليه، بالضرب والتقييد في غرفتها باستخدام سلاسل حديدية، وتركه بدون طعام لمدة تصل إلى يومين.

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قصة طالب العجوزة: امه خدته بحكم حضانه وربطته بسلسلة

والد طالب العجوزة، كشف مفاجآت حيث قرر بأنه على أثر انفصاله عن زوجته أسماء فارس منذ عامين بموجب حكم محكمة الأسرة عن دعوى خلع أقامتها زوجته، قامت بضم حضانة الصغير المجني عليه - أحمد - بعد عام و4 شهور من الخلع، وسلمها الصغير - طالب العجوزة - للسكن رفقتها حيث تقطن برفقة والدتها في منطقة العجوزة.

وقال والد طالب العجوزة، أنه تلقى اتصالا هاتفيا بتاريخ 27 مايو 2023 من مجهول ابلغه بقيام طليقته بالتعدي على ابنهما  وضربه وإصابته بحروق وانتقل إلى مسكن المتهمين لاستبيان الأمر فرفضوا إدخاله، وبتاريخ 30 مايو تلقى اتصالا آخر ورسائل إلكترونية من مجهول ابلغه بما سبق، وانتقل إلى مسكن طليقته برفقة معاون مباحث قسم العجوزة، وتبين صحة ما أبلغ عنه في قسم الشرطة.

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وتبين إصابة نجله - طالب العجوزة - بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية وابلغه نجله المجني عليه بمداومة تعدي والدته وجدته وأخواله عليه بالضرب والحرق باستخدام أدوات - عصى وأسلاك وشوكة طعام ساخنة وسلسلة حديدية قاصدين من ذلك الإعتداء عليه وضربه، وتبين وجود إصابات على وجه طالب العجوزة.

وباشرت النيابة العامة في الجيزة التحقيقات في واقعة طالب العجوزة، حيث تبين قيام كلا من أسماء فارس - والدة طالب العجوزة، وأخواله حسن وإسلام جزارين، وجدته حنان عبدالتواب بالإعتداء عليه بالقوة بأن احكموا قبضتهم عليه وجردوه من ملابسه كاشفين عورته واستطالت ايديهم مناطق عفته، واحتجزوا الصغير بدون أمر أحد الحكام، وتعدوا بالضرب عليه مع سبق الإصرار على إحداث إصابته.

طالب العجوزة النيابة العامة حضانة الصغير قسم العجوزة منطقة العجوزة

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