مسئول حي بولاق يكشف مفاجأة أمام النيابة عن عقار السبتية المنكوب

استمعت النيابة العامة في القاهرة، لأقوال مسئول الإسكان بحي بولاق في القاهرة، حول حادث سقوط جزء من العقار الكائن بـ 15 درب الجمالة السبتية بدائرة قسم بولاق أبو العلا.

تحقيقات النيابة العامة في انهيار عقار السبتية

وقرر مسئول الإسكان في حي بولاق، أمام النيابة العامة في القاهرة، بأن العقار المنهار جزئيا غير صادر له ثمة قرارات بالإزالة أو التنكيس، وأن عامل محارة كان يقوم بأعمال ترميم في شرخ بالجدار الخارجي للمنزل بناء على طلب مالكي العقار، إلا أنه انهار منه جزء بالغ مساحته 15 مترا من الطابقين.

واستمعت النيابة العامة لأقوال والد الطفل المصاب «فهد رجب» البالغ من العمر 5 سنوات، والذي قرر بأنه اثناء تواجد نجله بجواره أمام العقار وقع حادث انهيار جزئي نتج عنه إصابته بسحجات في الوجه والجسم وحالته العامة مستقرة ولم يتهم مالكي العقار بشئ، وتم نقل الطفل المصاب إلى مستشفى الهلال العام لتلقي العلاج اللازم.

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وشرحت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، أن العقار على مساحة 90 مترا، مكون من طابقين، مبنى من حوائط حاملة وأسقف خشبية، والطابق الواحد مكون من شقة واحدة - غرفتين وصالة - وأن العقار ملك ورقة سيدة تدعى «فتحية عبدالفتاح» كائن بـ 15 درب الجمالة من شارع السبتية بدائرة قسم شرطة بولاق ابو العلا.

وقالت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، أن العقار مقيم بالطابق السفلي له سيدة تدعى «وفاء محمد» خمسينية - ربة منزل، وفي الطابق الثاني تقيم بمفردها سيدة تدعى «سهير عبدالفتاح» 80 سنة ربة منزل وشقيقة السيدة مالكة العقار، وأن العقار غير صادر له ثمة قرارات إزالة أو تنكيس من قبل المحافظة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارا من قطاع شمال القاهرة تضمن ورود بلاغا إلى قسم شرطة بولاق ابو العلا بسقوط أجزاء من العقار الكائن بـ 15 درب الجمالة شارع السبتية، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية في القاهرة إلى موقع البلاغ، وتم اخطار حي بولاق والذي قام بإخلاء العقار من الأرواح بدون إخلاء الممتلكات.

وتبين سقوط جزء من المنزل مساحته 15 مترا من الطابقين، مما نتج عنه إصابة صغير يدعى فهد رجب بالغ من العمر 5 سنوات بسحجات بالوجه والجسم وتم نقله إلى مستشفى الهلال العام وحالته العامة مستقرة، وتحرر المحضر رقم 3035 لسنة 2023 إداري بولاق الدكرور، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات.