اتمسكت كتير.. انجي صاحبة فيديو كروان مشاكل تكشف مفاجأة عن تاريخها بالآداب

انجي حمادة صاحبة فيديو المطبخ مع كروان مشاكل، والتي تواصل جهات التحقيق في القاهرة، التحقيقات معها لاتهامها بنشر الفسق والفجور والهروب من تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدها، وبث محتوى خادش للحياء على تطبيقات بيجو لايف والتيك توك، والتي كشفت عن الكثير من المفاجآت خلال التحقيق معها.

اعترافات مفاجأة لـ انجي حمادة صاحبة فيديو المطبخ

حيث قررت المتهمة انجي حمادة أنها تدعى سماح مصطفى عبدالفتاح، وأنها من مواليد 1975 بالغة من العمر 48 عاما، وتقطن بنطاق منطقة القاهرة الجديدة، وأنها سبق لها اتهامها في قضايا آداب عام 2004 وكذلك عام 2016، وتم حبسها في قضية آداب وتعاطى مخدرات من قبل، وايضا اتهامها في قضايا تبديد وسرقة مساكن، وتعدى على موظف.

وقررت انجي حمادة صاحبة فيديو المطبخ مع كروان مشاكل، أنها لم يكن بحوزتها أقراص مخدرة أو مواد مخدرة لحظة القبض عليها، كما أنها لا تعمل في تسهيل الأعمال المنافية للآداب أو حتى المساهمة في ذلك، وأنها كانت تبث مقاطع فيديو عبر تطبيقات التيك توك وبيجو لايف لجلب الأرباح فقط، حيث تمكنت من تقاضى مبالغ وصلت لـ 10 آلاف جنيه من الفيديوهات.

وقالت انجي حمادة عن مقطع الفيديو المصور مع كروان مشاكل في المطبخ، أنها قامت بعمل مقطع فيديو مع شخص يدعى أحمد وشهرته كروان مشاكل، وصورته عبر تطبيق التيك توك على هاتفها وهو مقطع مدته لا تتجواز نصف دقيقة قامت بتصويره برفقته في المطبخ وقالت فيه اللي كسفك منكسفش وهو بيكسفك.

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وعن ظروف ضبط انجي حمادة صاحبة فيديو المطبخ مع كروان مشاكل، أنه عقب قيام المباحث بمداهمة شقتها قامت بجرح نفسها في يديها خوفا منها على ابنها، ولكن تم انقاذها ونقلها إلى المركز الطبي بجوار مسكنها ثم نقلها إلى قسم الشرطة، وانها حينما كانت تصور الفيديو كانت متزوجة كروان مشاكل في السر.

كشفت تحقيقات جهات التحقيق في القاهرة حول واقعة انجي حمادة، أنها مطلوبة للتنفيذ في عدد من القضايا على رأسهم قضايا آداب عامة، وأن المتهمة قامت ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقي بيجو لايف وتيك توك، دعت عمدا إلى التحريض على الأعمال المنافية للآداب، حيث كانت أجهزة وزارة الداخلية، تمكنت من ضبط انجي حمادة على خلفية قيامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقات بيجو لايف وتيك توك، دعت خلالهم إلى التحريض على الأعمال المنافية للآداب، والتحريض ايضا على الفسق والفجور، وذلك بقصد تحقيق نسب مشاهدة عالية.

وتبين من تحريات أجهزة وزارة الداخلية، أن المتهمة انجي حمادة قامت ببث مقاطع الفيديو الخادشة للحياء عبر التطبيقات المذكورة بغرض التحريض على الأعمال المنافية للآداب، وذلك بقصد تحقيق نسب مشاهدة عالية تتحصل من خلالها على أرباح غير مشروعة، وتبين من التحريات الأمنية التي باشرتها أجهزة الأمن، أن الإعلامية إنجي حمادة اسمها سماح مصطفى عبدالفتاح، من مواليد 1975 قاطنة بمنطقة القاهرة الجديدة، وكانت متزوجة من شخصا يصغرها في العمر، وسبق وأن صدرت ضدها بعض الأحكام القضائية في قضايا آداب عامة بالتجمع الأول، ومخدرات بالتجمع الأول، واعتداء على موظف في السيدة، وسرقة تيار كهربائي في روض الفرج.

وتم اتهام انجي حمادة في العديد من القضايا، حيث سبق وأن تم اتهام إنجي حمادة في القضية رقم 1950 لسنة 2004 - آداب عامة، ثم في عام 2007 تم اتهامها في القضية رقم 2336 لسنة 2007 جنح أكتوبر - مشاجرة وضرب، ثم القضية رقم 2254 لسنة 2021 جنح الشروق - سرقة مساكن، وجرى ضبطها لهروبها من التنفيذ في العديد من الأحكام القضائية، كما صدر ضد انجي حمادة الشهيرة حكما بالحبس في القضية رقم 4467 لسنة 2021 روض الفرج - سرقة تيار كهربائي، وحكما بالحبس عاما في القضية رقم 5491 جنح التجمع الأول - آداب عامة، وحكما بالحبس عامين في القضية رقم 693 لسنة 2016 جنح التجمع الأول - مخدرات.