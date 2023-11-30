نشرة الحوادث| اعترافات مثيرة من بطلة فيديو المطبخ الفاضح وتعامل عاجل من الداخلية مع مخزن أنابيب

نشر قسم الحوادث خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير الهامة كان أبرزها موعد انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية وتطور مثير في التحقيقات مع بطلة فيديو المطبخ

قبل 7 أيام من الآن، انتشر مقطع فيديو عبر تطبيق تيك توك أثار جدل رواد السوشيال ميديا بشدة وأطلقوا عليه "فيديو المطبخ" وسبّب استياء الآلاف لما تضمنه من محتوى فاضح ومشاهد خادشة للحياء وألفاظ جريئة أطلقها التيك توكر كروان مشاكل والمذيعة إنجي حمادة

‏أغلقت أجهزة الأمن بالقاهرة مخزن أنابيب يعمل بدون ترخيص وإدارته وسط كتلة سكنية بمدينة نصر وعدم وجود وسائل أمان.

رصدت الأجهزة الأمنية تعليقا تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مدعوما بصورة تضمنت وجود تلفيات بالطبقة الأسفلتية "حفرة" إتجاه الكوبرى المؤدى لطريق السويس بالقاهرة ، مما يعرض حياة المواطنين للخطر .

يدلى المصريون في الخارج الجمعة المقبلة بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، والذى يستمر الاقتراع على مدار ثلاثة أيام هي 1 و2 و3 ديسمبر، طبقا للجدول الزمنى الذى اعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال التوجه المباشر من الناخبين في الخارج إلى مقر البعثة الدبلوماسية المصرية في الدولة التي يتواجدون بها.