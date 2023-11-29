بعد شكوى على فيسبوك.. غلق مخزن أنابيب بدون ترخيص في مدينة نصر

‏أغلقت أجهزة الأمن بالقاهرة مخزن أنابيب يعمل بدون ترخيص وإدارته وسط كتلة سكنية بمدينة نصر وعدم وجود وسائل أمان.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً شكوى تضرر خلالها سكان شارعين بمدينة نصر بالقاهرة من قيام أحد الأشخاص بإدارة محل تجارى وسط الكتلة السكنية بالمنطقة المُشار إليها "مخزن لأنابيب الغاز" دون الحصول على تراخيص إضافة إلى عدم وجود وسائل أمان .

تم التنسيق مع الجهات المعنية وإصدار قرار غلق للمحل المشار إليه "لإدارته بدون ترخيص" ، كما تم ضبط عدد 71 أنبوبة بوتاجاز صغيرة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.