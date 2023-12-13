عشيقته فتحت عليا باب الشقة.. تهاني تطلب الخلع والسبب مفاجأة

تهاني زوجة ثلاثينية وقعت في مشاكل بسبب خيانة زوجها لها، فقررت اللجوء إلى محكمة الأسرة في الكيت كات طالبة الخلع منه وذلك بعد أن حضرت إحدى السيدات التي يمارس معهن زوجها العلاقة غير الشرعية إلى منزل الزوجية وكانت المفاجأة للزوجة التي قررت اللجوء للمحاكم.

قصة تهاني مع زوجها في محكمة الأسرة

سردت تهاني قصتها مع زوجها قائلة إنها تزوجت قبل 3 سنوات ولم ترزق بأبناء، وكانت علاقتها بزوجها علاقة طبيعية في بداية الزواج، حتى يوم المشكلة حين كانت لدى أسرتها وقررت العودة للمنزل لمفاجأة زوجها، إلا أنها بعد عودتها إلى منزل الزوجية بساعات بسيطة فوجئت بباب الشقة يفتح بمفتاح واعتقدت أنه زوجها واختبأت منه إلا أن سمعت صوت فتاة في الشقة تنادي على زوجها، وكانت المفاجأة التي جعلتها تنتظر خلف ستارة في الشقة في صمت تام بدون الخروج إلى الفتاة.

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وقالت تهاني في قصتها مع زوجها «عندي 33 سنة واتجوزت وأنا عمري 30 سنة، وقبلها فترة خطوبة سنة، وجوزي عرفته من الشغل لما كنت شغالة في محل وهو كان بيشتغل في المحل اللي جنبي، وبعد فترة بقينا أصحاب وبقى ساعات يجي يقف معايا قدام المحل اللي بشتغل فيه، وكمان كنا بنفطر مع بعض لحد ما العلاقة بيني وبينه زادت وبقت علاقة عاطفية، وساعتها طلب مني إنه يتقدم للأسرة ويتجوزني، وأنا وافقت وأخذ مني رقم والدتي واتصل بيها وطلب يقابلها، وفعلا جه وقعد معاه واتفقنا على كل حاجة».

وأكملت تهاني قائلة «بعد 15 يوم كانت خطوبتي أنا وهو في البيت، وكنت مبسوطة جدا واتفقنا على تجهيز الشقة وأني لما اتجوز أقعد من الشغل، وساعتها جاله شغل في شركة وساب المحل وبعدين جه ميعاد الفرح، واتجوزنا وقعدت في البيت، وكانت الأمور ماشية كويس جدا من غير مشاكل ولا أي حاجة وكنت بروح عند والدتي يومين وهو يصمم يجي ياخدني وأني مرجعش لوحدي البيت، ومع مرور الوقت كنت بقول عشان خايف عليا وهو بيحبني وبيعمل كل حاجة عشاني، لكن بعد سنتين كانت المفاجأة بالنسبة لي لما روحت بيت والدتي أقعد يومين وقلت أرجع أعمله مفاجأة».

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وتابعت تهاني «لما رجعت البيت جهزت الدنيا وقعدت ولقيت صوت مفتاح يفتح باب الشقة ووقفت استخبيت ورا ستارة لكن لقيت صوت واحدة بتنده على جوزي، ودخلت قعدت واتصلت بيه وقالت له ماشي هاجي بالليل طالما مشغول، وفتحت الباب ومشيت، وأنا قعدت في الأرض ومكنتش حاسة بالدنيا وإيه اللي أنا شوفته ده، وأول ما رجع البيت لقاني قدامه اتخض وقالي إنتي هنا من إمتى قولتله من الصبح بدري، سكت شوية وقالي حد جه أو خبط علينا قولت له لا حد زي مين، قالى لا مفيش، وراح يغير هدومه دخلت وراه وقلت له أنا عايزة أطلق».

واختتمت تهاني «قالي فى إيه حصل إيه، وأنا معنديش طلاق قلت له طيب تعالى نقعد لحد بالليل وهات تليفونك واخدت تليفونه عشان ميتصلش بيها، والمفاجأة أن على المغرب لقيتها بتفتح الباب وداخلة شقتي، قلت له تأخذها وتمشي من هنا ومترجعش تاني، راح مشاها من على الباب ورجع قدامي قالي معلش ودي غلطة قلت له بقالي 3 سنين في الوضع ده شكلك كنت مقضيها وصممت على الانفصال، وقالي لا رحت رفعت قضية خلع في محكمة الأسرة».