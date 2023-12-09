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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

6 طلقات آلية.. التحقيقات: مهندس دار السلام ارتكب الجريمة على مدار يومين

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية

تستكمل النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في جريمة مهندس دار السلام، الذي انهى حياة والده ووالدته وشقيقه وصديق والده باستخدام بندقية آلية في منطقة دار السلام بسبب خلافات على عقارين ملك والده.

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التحقيقات: 6 طلقات نارية 

وفجرت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة مفاجأة، حيث تبين قيام المتهم - مهندس دار السلام - بإنهاء حياة والده ووالدته يوم 1 ديسمبر ثم إنهاء حياة شقيقه وصديق والده يوم 6 ديسمبر، بـ 6 طلقات نارية، وطلقة نارية من فرد روسي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، أن المتهم تشاجر مع والده بسبب خلافات على ملكية عقارين وقام بالاستحواذ عليهم وما أن علم والده حتى تشاجر معه فقام بإطلاق الأعيرة النارية عليه وقتله ثم قتل والدته على سلم العقار، وبعد 5 أيام حضر إليه شقيقه وصديق والده للتنازل عن المنزل، فقام بإنهاء حياتهم داخل المنزل.

 تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من موظف بشركة سياحة بدائرة قسم دار السلام، أفاد فيه بتغيب والده «أحمد ع» 69 سنة - فرد أمن، وعقب تقنين الاجراءات توصلت تحريات قسم دار السلام إلى مقطع فيديو يوثق خط سير المتغيب.

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وتبين من تحريات أجهزة أمن القاهرة، أن المتغيب ظهر في المرة الأخيرة بصحبة شخص يدعى هيثم م ع - وشهرته هيثم فرخة 28 سنة - فرارجي ومقيم بدار السلام حيث ذهب المتغيب إلى منزل الأخير ودلف معه ولم يخرجا منه مرة أخرى.

وباستهداف أجهزة أمن القاهرة لـ الشخص الذي ظهر معه المتغيب، تم التقابل مع شقيقه ويدعى «أحمد م» 23 سنة - مهندس ومقيم دار السلام، وذلك حال نزوله من مسكنه ويحوزته حقيبه، وبتفتيشها عثر بداخلها على 3 هواتف محمولة وكمية من المصاغ الحريمي «سلسلة ودلاية وحلق».

ويسؤال الأخير عن مصدر المصاغ قرر أن الهواتف المحمولة خاصة به، وبمناقشته عن مكان والديه قرر بتواجدهم في منطقة الصالحية في الصف بالجيزة لدى أحد أقاربهم، وباستكمال الفحص تبين كذب ادعاء مهندس دار السلام وأن والديه لم يترددا على منطقة الصف.

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وبإعادة مناقشة المتهم المضبوط اعترف بان المضبوطات خاصة بوالديه، وأن بتاريخ 1 ديسمبر 2023 انهى حياة والده «محمد أ» 55 عاما - فرارجي، ووالدته «عزة ق» 45 سنة ربة منزل، وبتاريخ 6 ديسمبر انهى حياة شقيقه «هيثم م» وشهرته هيثم فرخة، والمتغيب أحمد ع - فرد الأمن.

واعترف المتهم بارتكابه الجريمة تفصيليا حيث انهى حياة المجني عليهم، بسبب خلافات حول ملكية عقارين فقام باستغلال جهل والديه واستحوذ على العقارات الخاصة بوالده، وعندما علم والده بالأمر نشبت بينهما خلافات وتشاجر معه فقام بإطلاق النيران عليهم.

وأكمل مهندس دار السلام أنه بتاريخ 6 ديسمبر حضر كلا من المجني عليهم الثالث والرابع، للنقاش معه للتنازل عن العقارات محل الخلاف إلا انه قام بإطلاق أعيرة نارية من بندقية ونقلهما إلى الشقة بالطابق الأول، وتحرر المحضر اللازم وتم القبض على مهندس دار السلام وإخطار النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات.

دار السلام مهندس دار السلام القاهرة مديرية امن القاهرة النيابة العامة

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