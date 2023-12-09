قبور أسمنتية.. التحقيقات: مهندس دار السلام دفن والدته أسفل السرير ووالده بالجراج

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، مفاجآت مثيرة في واقعة جريمة دار السلام والتي ارتكبها مهندس بحق والده ووالدته وشقيقه وصديق والده.

التحقيقات تكشف مفاجآت في واقعة دار السلام

حيث شرحت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، قيام المتهم «مهندس» بإنهاء حياة والده ووالدته مستخدما سلاح ناري، ثم قام بدقن جثة والده في الجراج الخاص بالعقار ووضع عليه طبقة اسمنتية لمنع انبعاث الرائحة، ثم قام بقتل شقيقه وصديق والده

كما قالت تحقيقات النيابة، أن المتهم قام بدفن والدته أسفل مرتبة السرير، ووضع أيضا عليها طبقة اسمنتية لمنع انبعاث الرائحة، وقام المتهم بشرح جريمته التي ارتكبها على مدار يومين، حيث قام بقتل والده ووالدته يوم 1 ديسمبر ثم قام بقتل شقيقه وصديق والده يوم 6 ديسمبر 2023.

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بلاغا أمنيا تلقته الأجهزة بمديرية أمن القاهرة، من موظف بشركة سياحة بدائرة قسم دار السلام، أفاد فيه بتغيب والده «أحمد ع» 69 سنة - فرد أمن، وعقب تقنين الاجراءات توصلت تحريات قسم دار السلام إلى مقطع فيديو يوثق خط سير المتغيب.

حيث تبين من تحريات أجهزة أمن القاهرة، أن المتغيب ظهر في المرة الأخيرة بصحبة شخص يدعى هيثم م ع - وشهرته هيثم فرخة 28 سنة - فرارجي ومقيم بدار السلام حيث ذهب المتغيب إلى منزل الأخير ودلف معه ولم يخرجا منه مرة أخرى.

وباستهداف أجهزة أمن القاهرة لـ الشخص الذي ظهر معه المتغيب، تم التقابل مع شقيقه ويدعى «أحمد م» 23 سنة - مهندس ومقيم دار السلام، وذلك حال نزوله من مسكنه ويحوزته حقيبه، وبتفتيشها عثر بداخلها على 3 هواتف محمولة وكمية من المصاغ الحريمي «سلسلة ودلاية وحلق».

ويسؤال الأخير عن مصدر المصاغ قرر أن الهواتف المحمولة خاصة به، وبمناقشته عن مكان والديه قرر بتواجدهم في منطقة الصالحية في الصف بالجيزة لدى أحد أقاربهم، وباستكمال الفحص تبين كذب ادعاء مهندس دار السلام وأن والديه لم يترددا على منطقة الصف.

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وبإعادة مناقشة المتهم المضبوط اعترف بان المضبوطات خاصة بوالديه، وأن بتاريخ 1 ديسمبر 2023 انهى حياة والده «محمد أ» 55 عاما - فرارجي، ووالدته «عزة ق» 45 سنة ربة منزل، وبتاريخ 6 ديسمبر انهى حياة شقيقه «هيثم م» وشهرته هيثم فرخة، والمتغيب أحمد ع - فرد الأمن.

واعترف المتهم بارتكابه الجريمة تفصيليا حيث انهى حياة المجني عليهم، بسبب خلافات حول ملكية عقارين فقام باستغلال جهل والديه واستحوذ على العقارات الخاصة بوالده، وعندما علم والده بالأمر نشبت بينهما خلافات وتشاجر معه فقام بإطلاق النيران عليهم.

وأكمل مهندس دار السلام أنه بتاريخ 6 ديسمبر حضر كلا من المجني عليهم الثالث والرابع، للنقاش معه للتنازل عن العقارات محل الخلاف إلا انه قام بإطلاق أعيرة نارية من بندقية ونقلهما إلى الشقة بالطابق الأول، وتحرر المحضر اللازم وتم القبض على مهندس دار السلام وإخطار النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات.