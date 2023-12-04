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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نص أقوال حسين الشحات لاعب النادي الأهلي في قضية «الشيبي»

اللاعب حسين الشحات
اللاعب حسين الشحات

استمعت نيابة القاهرة الجديدة لأقوال اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي في اتهامه بسب وضرب اللاعب محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز خلال المباراة التي جمعت الفريقين خلال الموسم الماضي.

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نص أقوال اللاعب حسين الشحات في التحقيقات

وقال اللاعب حسين الشحات خلال تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة، إن المشادة الكلامية بينه وبين اللاعب محمد الشيبي وقعت خلال مباراة النادي الأهلي ونادي بيراميدز خلال الموسم الماضي ومر عليها عام، وأنه لم يقم خلال المشادة بـ «سب الدين» للاعب «الشيبي»، كما أنه تصالح معه.

وقرر اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي أمام النيابة، خلال الاستماع لأقواله أنه عقب انتهاء المباراة ذهب إلى اللاعب محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز في غرفة تغيير الملابس وتصالح معه، وتم تصوير التصالح من خلال مقطع فيديو وكان هناك شهود على التصالح ومن بينهم هاني سعيد.

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وعقب الانتهاء من سماع أقوال اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، طلب المحامي أشرف عبدالعزيز محامي «الشحات» استدعاء 4 من لاعبي النادي الأهلي وهم محمد الشناوي ومحمود كهرباء ومحمد مجدي قفشة وطاهر محمد طاهر للاستماع لأقوالهم في الواقعة أمام النيابة.

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وقررت نيابة القاهرة الجديدة إخلاء سبيل اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه حيث قام محامي اللاعب بسداد الكفالة كاملة في سراى النيابة وخرج اللاعب من سراى النيابة إلى التمرين في النادي وفقا لما صرح به مصدر مطلع على التحقيقات.

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وتستكمل نيابة القاهرة الجديدة التحقيقات في واقعة اتهام اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي بسب وضرب اللاعب محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين خلال الموسم الماضي، حيث من المنتظر أن تستمع النيابة لأقوال اللاعب محمد الشيبي وتفحص مقاطع الفيديو في الواقعة.

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