حسين الشحات والشيبي.. القصة الكاملة لجلسة التحقيق مع لاعب الأهلي

استمعت النيابة العامة لأقوال اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي في اتهامه بسب وضرب اللاعب محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز في الواقعة الشهيرة التي شهدتها أحداث مباراة فريقي الأهلي وبيراميدز خلال الموسم الماضي، حيث اتهم «الشيبي» لاعب نادي بيراميدز، اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي بالسب والضرب خلال تواجدهما في أرض ملعب المباراة وباشرت النيابة العامة في القاهرة الجديدة التحقيقات في الواقعة، وأمرت بإخلاء سبيل اللاعب حسين الشحات بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

القصة الكاملة لواقعة حسين الشحات والشيبي

القصة الكاملة لمثول اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي أمام النيابة العامة في القاهرة الجديدة، كشفها المحامي أشرف عبدالعزيز محامي اللاعب الذي كان متواجدا برفقته في سراى النيابة، حيث استمعت النيابة العامة لأقوال اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي في اتهامه بسب وضرب اللاعب محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز خلال مباراة الفريقين في الموسم الماضي، وقررت إخلاء سبيل اللاعب بكفالة مالية.

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وقال اللاعب حسين الشحات أمام النيابة العامة في القاهرة الجديدة، أنه أثناء تواجده في الملعب خلال مباراة الأهلي وبيراميدز في الموسم الماضي، تعرض للسب من قبل «الشيبي»، طالبا استدعاء الشهود على الواقعة من لاعبي الأهلي وهم محمد الشناوي ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي قفشة، وأنه تمت معاقبته رياضيا بالإيقاف مبارتين عقب المباراة.

حسين الشحات في النيابة: اتصالحت أنا والشيبي

وأكد حسين الشحات أمام النيابة العامة أنه تصالح مع اللاعب محمد الشيبي عقب المباراة في وجود هاني سعيد المدير الرياضي، وهناك فيديو تم تصويره للصلح، وأنه فوجئ بالبلاغ المتقدم ضده من قبل اللاعب الشيبي، مشيرا إلى أنه لم يكن يقصد إهانة اللاعب وأنها مجرد مشادة كلامية بسبب عصبية اللعب، كما أن الواقعة مر على حدوثها عاما.

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وطلب المحامي أشرف عبدالعزيز محامي اللاعب حسين الشحات من النيابة العامة استدعاء لاعبي الأهلي - شهود الواقعة، وهم محمد الشناوي ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر وايضا محمد مجدي قفشة، وقررت النيابة عقب الانتهاء من سماع أقوال حسين الشحات إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، ومن المقرر أن تستمع النيابة العامة لأقوال الشيبي لاعب نادي بيراميدز في اتهامه لـ «الشحات» بالسب والضرب خلال مباراة فريقي الأهلي وبيراميدز.

محامي حسين الشحات يكشف التفاصيل لـ صدى البلد

وتستكمل نيابة القاهرة الجديدة التحقيقات في واقعة اتهام اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي بسب وضرب اللاعب محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين خلال الموسم الماضي، حيث من المنتظر أن تستمع النيابة لأقوال اللاعب محمد الشيبي وتفحص مقاطع الفيديو في الواقعة.

وكشف المحامي أشرف عبدالعزيز في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن اللاعب حسين الشحات مثل أمام النيابة العامة في القاهرة الجديدة بمجرد استدعائه للتحقيق معه في البلاغ المقدم من قبل اللاعب محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، واستمعت النيابة العامة لأقواله في البلاغ، وقامت بتفريغ الفيديو ونفى الشحات قيامه بـ «سب الدين» لـ الشيبي، وأمرت النيابة في النهاية إخلاء سبيل الشحات بكفالة مالية تم دفعها وخرج اللاعب من سراى النيابة لحضور التمرين في النادي.