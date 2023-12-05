رحلة من المهندسين إلى القطامية.. قصة بائعات المناديل والهوى مقابل 300 جنيه

بائعات المناديل في جامعة الدول، اللاتي وقعن ضحية لشابين في أثناء تواجدهن في شارع جامعة الدول العربية، حيث راودهما المتهمين عن نفسهم بمقابل مادي، ووافقت إحداهن وذهبت معه.

قصة بائعات المناديل وشباب جامعة الدول

قصة بائعات المناديل كشفتها تحقيقات النيابة العامة، حيث تبين أن المتهم قام بالاعتداء على الفتاتين ملك م وياسمين ي بغير القوة أو التهديد، بأن سولت له نفسه ومتهم آخر الأمارة بالسوء، إشباع شهوتهما الدنيئة دون النظر لسن ضحيتهما، فأغويا إياهما بالمال حتى تجردا من ملابسهما وأشبعا رغباتهما فعاشر ضحيته الأولى وواقع المتهم الثاني فريستهما الثانية.

وتبين من التحقيقات أنه أثناء تواجد بائعات المناديل أمام مسجد مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية لممارسة هذه الحرفة تصادف مرور المتهم بسيارة كان يستقلها - مع آخر سبق الحكم عليه، وبرؤيتهما تحركت نحوهما الغريزة وتولدت فكرة الاعتداء عليهما بالرضا، وسوّل له الشيطان ذلك، وبلوغاً لتلك الغاية؛ فقد تم اصطحابهما معهما بتلك السيارة، ومراودتهما عن نفسيهما، فوافقت المجني عليها ملك على ممارسة العلاقة المحرمة، وذلك نظير مبلغ 300 جنيه.

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وشرحت تحقيقات النيابة العامة، في واقعة بائعات المناديل، أنه بوصولهم إلى الشقة المستأجرة لهذا المتهم بالتجمع الثالث، دلفوا جميعا إلى إحدى الغرف، والتي لا يوجد بها سوى حاشية (مرتبة) واحدة، جلسوا عليها، وانقضى وقت في اللهو والرقص، إلى أن أمرها هذا المتهم بخلع ملابسها؛ مستغلاً صغر سنها، فانصاعت له وخلعت جلبابها وبنطالها ولباسها، فكشف بذلك عن عورتها.

وأودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر أحمد، حيثيات حكمها بحبس "إسلام .ا" المتهم بالاعتداء على فتاتين في القطامية، تعملان بائعات مناديل بالطريق العام، بحبسه سنتين مع الشغل عما أسند إليه من اتهام.

وأكدت حيثيات المحكمة أنه وبعد تلاوة أمر الإحالة، وسماع طلبات النيابة العامة، ومرافعة الدفاع، ومطالعة الأوراق والمداولة، فإن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين هذه المحكمة، وارتاح إليها ضميرها، واطمأن لها وجدانها، مستخلصة من سائر أوراقها، وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل في أن المجني عليها، الطفلة "ملك .م" التي بلغت خمسة عشر عاما من العمر، ولم تبلغ ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة بعد، وكذا الطفلة "ياسمين .ي" بائعتان متجولتان تقومان ببيع المناديل الورقية بالطريق العام وأنه في أثناء تواجدهما في الطريق العام قام المتهمان بالاتفاق معهما وفق ما تقدم.