عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رحلة من المهندسين إلى القطامية.. قصة بائعات المناديل والهوى مقابل 300 جنيه

فتاة - أرشيفية
فتاة - أرشيفية

بائعات المناديل في جامعة الدول، اللاتي وقعن ضحية لشابين في أثناء تواجدهن في شارع جامعة الدول العربية، حيث راودهما المتهمين عن نفسهم بمقابل مادي، ووافقت إحداهن وذهبت معه.

هي اللي جرت رجلي.. تحقيقات موسعة مع كروان مشاكل في الفيديو الخادش

مأمورية الفجر وفيديوهات مخلة.. القصة الكاملة لسقوط كروان مشاكل في عرب بخواج

قضية حسين الشحات والشيبي.. من هم لاعبو الأهلي المطلوبون للشهادة؟

4 لاعبين من الأهلي.. تفاصيل إخلاء سبيل حسين الشحات في قضية الشيبي

قصة بائعات المناديل وشباب جامعة الدول

قصة بائعات المناديل كشفتها تحقيقات النيابة العامة، حيث تبين أن المتهم قام بالاعتداء على الفتاتين ملك م وياسمين ي بغير القوة أو التهديد، بأن سولت له نفسه ومتهم آخر الأمارة بالسوء، إشباع شهوتهما الدنيئة دون النظر لسن ضحيتهما، فأغويا إياهما بالمال حتى تجردا من ملابسهما وأشبعا رغباتهما فعاشر ضحيته الأولى وواقع المتهم الثاني فريستهما الثانية.

وتبين من التحقيقات أنه أثناء تواجد بائعات المناديل أمام مسجد مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية لممارسة هذه الحرفة تصادف مرور المتهم بسيارة كان يستقلها - مع آخر سبق الحكم عليه، وبرؤيتهما تحركت نحوهما الغريزة وتولدت فكرة الاعتداء عليهما بالرضا، وسوّل له الشيطان ذلك، وبلوغاً لتلك الغاية؛ فقد تم اصطحابهما معهما بتلك السيارة، ومراودتهما عن نفسيهما، فوافقت المجني عليها ملك على ممارسة العلاقة المحرمة، وذلك نظير مبلغ 300 جنيه.

اقرأ ايضا.. مأمورية الفجر وفيديوهات مخلة.. القصة الكاملة لسقوط كروان مشاكل في عرب بخواج

اقرأ ايضا.. 4 لاعبين من الأهلي.. تفاصيل إخلاء سبيل حسين الشحات في قضية الشيبي

اقرأ ايضا.. لم يحن عليها واستغل حداثة سنها .. حكاية فتاة الزاوية الحمراء وشقيقها

اقرأ ايضا.. مرض جلدي.. وفاء تشكو زوجها: 5 سنين علاقة زوجية محرمة

وشرحت تحقيقات النيابة العامة، في واقعة بائعات المناديل، أنه بوصولهم إلى الشقة المستأجرة لهذا المتهم بالتجمع الثالث، دلفوا جميعا إلى إحدى الغرف، والتي لا يوجد بها سوى حاشية (مرتبة) واحدة، جلسوا عليها، وانقضى وقت في اللهو والرقص، إلى أن أمرها هذا المتهم بخلع ملابسها؛ مستغلاً صغر سنها، فانصاعت له وخلعت جلبابها وبنطالها ولباسها، فكشف بذلك عن عورتها.

وأودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر أحمد، حيثيات حكمها بحبس "إسلام .ا" المتهم بالاعتداء على فتاتين في القطامية، تعملان بائعات مناديل بالطريق العام، بحبسه سنتين مع الشغل عما أسند إليه من اتهام.

وأكدت حيثيات المحكمة أنه وبعد تلاوة أمر الإحالة، وسماع طلبات النيابة العامة، ومرافعة الدفاع، ومطالعة الأوراق والمداولة، فإن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين هذه المحكمة، وارتاح إليها ضميرها، واطمأن لها وجدانها، مستخلصة من سائر أوراقها، وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل في أن المجني عليها، الطفلة "ملك .م" التي بلغت خمسة عشر عاما من العمر، ولم تبلغ ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة بعد، وكذا الطفلة "ياسمين .ي" بائعتان متجولتان تقومان ببيع المناديل الورقية بالطريق العام وأنه في أثناء تواجدهما في الطريق العام قام المتهمان بالاتفاق معهما وفق ما تقدم.

بائعات المناديل النيابة العامة شارع جامعة الدول العربية القطامية محكمة جنايات القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

شوبير يصدم جماهير الأهلي باستبعاد ثلاثي الفريق عن كأس العالم للأندية

سافرت بدونه.. خلاف حاد بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب في السعودية

بفستان جريء.. إطلالة لفنانة فلسطينية شهيرة بمهرجان البحر الأحمر

فتوح يبلغ مسئولي الزمالك بمعاناته من أزمة مالية ولا يمانع التجديد

بطاقة الخدمات المتكاملة.. خطوات استخراجها وأنواع الإعاقات المسموح بها

حقيقة موافقة سبورتنج لشبونة على تقسيط غرامة الزمالك

7 آيات لعلاج النسيان.. اقرأها سترى تغييرا ملحوظا في قوة الذاكرة

موضوعات متعلقة

استغلها وجردها من ملابسها.. لماذا عاقبت المحكمة شقيق فتاة الزاوية الحمراء بالمشدد

مأمورية الفجر وفيديوهات مخلة.. القصة الكاملة لسقوط كروان مشاكل في عرب بخواج

الحقني يا بابا.. والد فتاة الزاوية الحمراء ضحية شقيقها يكشف مفاجأة

لم يحن عليها واستغل حداثة سنها .. حكاية فتاة الزاوية الحمراء وشقيقها

ترشيحاتنا

جدول إجازات مصر 2024.. 121 يومًا من الراحة

بالقانون| حالة وحيدة تسمح بنقل نسيج من جسم إنسان حي لزرعه في آخر

تفاصيل جديدة عن انتقال مروان حمدي من المصري إلى الأهلي

تحرك مفاجئ في أسعار الأرز بالسوق| كم وصل الكيلو الآن؟

رحلة من المهندسين إلى القطامية.. قصة بائعات المناديل والهوى مقابل 300 جنيه

أخبار السيارات| أرخص سيارة في مصر بـ 35 ألف جنيه فقط.. أسعار كيا جراند سيراتو 2023.. هيونداي I10 "أوتوماتيك" للبيع بهذه القيمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سلطة البطيخ والجبن

لأطفالك.. طريقة عمل كيكة الهوهوز

في مشهد مرعب.. السماء تتحول للون الدم في هذه المدينة| صور

بالتايجر.. إلهام شاهين تثير الجدل من تونس

فيديو

جند السماء.. انتشار بكتيريا الشيغيلا بين جنود الاحتلال في قطاع غزة /فيديوجراف

منظومة حارس وتوليد النبضة الكهرومغناطسية| مصر تكشف لأول مرة عن سلاح مجابهة الطائرات بدون طيار.. فيديو وصور

قلم الشيبي.. ماذا قررت النيابة بشأن حسين الشحات في واقعة لاعب بيراميدز/فيديوجراف

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ