قضية الشحات والشيبي.. من هم لاعبو الأهلي المطلوبون للشهادة؟

طلب محامي حسين الشحات خلال التحقيق مع اللاعب في نيابة القاهرة الجديدة، استدعاء 4 لاعبين من لاعبي النادي الأهلي لسماع شهادتهم في واقعة اتهام حسين الشحات بسب وضرب محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز خلال المباراة التي جمعت الفريقين في الموسم الماضي.

محامي الشحات يطلب شهادة لاعبي الأهلي

طلب المحامي أشرف عبدالعزيز، محامي حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي من النيابة العامة استدعاء اللاعبين محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي قفشة لاعبي النادي الأهلي لسماع شهادتهم في واقعة اللاعبين حسين الشحات ومحمد الشيبي.

وخضع حسين الشحات لاعب النادي الأهلي إلى التحقيق معه في نيابة القاهرة الجديدة، في اتهامه بسب وضرب اللاعب محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، خلال المباراة التي جمعت فريقي الأهلي وبيراميدز الموسم الماضي، حيث استمعت النيابة لأقوال حسين الشحات في الواقعة، وقررت إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

أقوال حسين الشحات في واقعة الشيبي

وقرر حسين الشحات لاعب النادي الأهلي خلال التحقيقات، أنه تصالح مع اللاعب محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز عقب انتهاء المباراة داخل غرفة تغيير الملابس بحضور هاني سعيد، وتم تصوير مقطع فيديو للتصالح، وأن الواقعة مر على حدوثها عاماد، وأنه لم يقم بـ سب اللاعب محمد الشيبي، وأنها مشادة كلامية بسبب عصبية اللعب.

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وقال اللاعب حسين الشحات خلال تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة، إن المشادة الكلامية بينه وبين اللاعب محمد الشيبي وقعت خلال مباراة النادي الأهلي ونادي بيراميدز خلال الموسم الماضي ومر عليها عام، وأنه لم يقم خلال المشادة بـ «سب الدين» للاعب «الشيبي»، كما أنه تصالح معه.

النيابة تحقق في واقعة الشحات والشيبي

وتستكمل نيابة القاهرة الجديدة التحقيقات في واقعة اتهام اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي بسب وضرب اللاعب محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين خلال الموسم الماضي، حيث من المنتظر أن تستمع النيابة لأقوال اللاعب محمد الشيبي وتفحص مقاطع الفيديو في الواقعة.