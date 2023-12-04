استغلها وجردها من ملابسها.. لماذا عاقبت المحكمة شقيق فتاة الزاوية الحمراء بالمشدد

فتاة الزاوية الحمراء التي تعرضت لإعتداء على يد شقيقها، قامت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة الأخير حضوريا بالسجن المشدد 7 سنوات عما أسند إليه من اتهامات، وأودعت المحكمة أسباب الحكم على المتهم.

أسباب الحكم على شقيق فتاة الزاوية الحمراء

اتهمت النيابة العامة شقيق فتاة الزاوية الحمراء بأنه حال كونه ممن لهم سلطة على الطفلة المجني عليها البالغة من العمر 6 أعوام نظرا لكونه شقيقها ومقيم معها بذات السكن، تعدى عليها بغير قوة أو تهديد وحال عمرها لم يتجاوز الاثنتى عشر سنة ميلادية حال إقامتها برفقته جال بخاطره فكرة خبيثة تجاه شقيقته قادته لها شهوته الخسيسة ونفاذا لما وغر بصدر استغل انفراده بها وعدم تمييزها لحداثة سنها وأطلق العنان لنفسه لإشباع غريزته الشيطانية، فجردها من ثيابها وتحسس مواطن عفتها تاركا أثر فعلته الشيطانية عالقا بملابسها السفلية.

وقالت المحكمة في أسباب الحكم على المتهم بالتعدي على شقيقته «فتاة الزاوية الحمراء»، أن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن اليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تخلص في أن المتهم «شقيقة فتاة الزاوية الحمراء» انعدمت لديه لديه أدنى درجات الأخلاق في زمن ماتت فيه الضمائر وأقبل الناس على ملذات الدنيا وأحبوا العاجلة وابتعدوا كثيراً عن الآخرة ولم تعد أوامر الله ونواهيه قبلتهم.

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قصة فتاة الزاوية وشقيقها

وأضافت المحكمة أن شقيق فتاة الزاوية الحمراء، استجاب لنزغات شيطانه وبدلاً من أن يكون الأخ الذي يرعى شقيقته ويحنو عليها إذا به يتخذها وسيلة لإطفاء شهوته فراح ينتهز انفراده بها في كل مرة تسنح له الفرصة بذلك فجردها من ثيابها السفلية واعتدى عليها غير عابئ بعلاقة الاخوة التي تجمعهما مستغلاً صغر سنها وعدم إدراكها لما يقع عليها من فعل خسيس، وحيث أن الواقعة على النحو السالف استقام الدليل على صحتها ونسبتها للمتهم وذلك مما شهد به والد فتاة الزاوية الحمراء، والباحث الاجتماعي بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، ورئيس مباحث الزاوية الحمراء وما ثبت بتقرير الادارة المركزية للمعامل الطبية .

وأكملت المحكمة في أسباب الحكم بقضية فتاة الزاوية الحمراء، أن والدها شهد أنه أثناء تواجده بمنزله فوجئ بصغيرته مريم تستيقظ من نومها في حاله من الفزع وتخبره بأن المتهم جرحها وأن الأخير قام بخلع ملابسه وجردها من ملابسها ثم تلاحظ له وجود أثار دماء على ملابسها، فيما شهد الباحث الاجتماعي أنه قام بعمل جلسة فردية مع فتاة الزاوية الحمراء وتبين أنها تعاني من تلعثم في الكلام وفرط حركة وبسؤالها قررت أن شقيقها أصابها بجرح.

تقرير المعمل الجنائي يفضح شقيق فتاة الزاوية الحمراء

وثبت بتقرير المعامل الطبية أنه بفحص بنطال المجني عليها عثر به على تلوثات بمنطقة الحجر والمناطق الملاصقة له، وبمضاهاة البصمة الوراثية للحمض النووى المستخلص من عينات التلوثات المنوية المعثور عليها بملابس المجني عليها مع البصمة الوراثية المستخلصة من عينة دماء المتهم تبين مطابقتها لتلك البصمة، وحيث أن المحكمة وهى بصدد وزن الدليل في الدعوى فإنها تطمئن إلى الدليل الفني بالأوراق والمتمثل فيما ورد بتقرير المعامل الطبية المركزية ومن ثم تلتفت المحكمة عن إنكار المتهم والذي حاول من خلاله الإفلات من العقاب كما أنها تطرح كل ما آثاره محاميه من أوجه دفوع ودفاع ابتغى من ورائها التشكيك في صحة الواقعة ونسبتها للمتهم ويستقر في وجدانها ارتكاب المتهم لواقعة شقيقته فتاة الزاوية الحمراء.