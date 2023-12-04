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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هي اللي جرت رجلي.. تحقيقات موسعة مع كروان مشاكل في الفيديو الخادش

كروان مشاكل
كروان مشاكل

تباشر جهات التحقيق أعمالها في التحقيق مع كروان مشاكل، عقب ترحيله من مديرية أمن سوهاج بعد القبض عليه داخل منزل خالته بمركز طهطا.

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التحقيق مع كروان مشاكل 

حيث تستمع النيابة لأقوال كروان مشاكل، حيث قرر بقيامه بالاختباء في منزل خالته بنجع عرب بخواج التابع لقرية الشيخ زين بمركز طهطا، قبل ثلاثة أيام من القبض عليه، خوفا منه من ضبطه في واقعة فيديو المطبخ الذي شاركته فيه الإعلامية المغمورة انجي حمادة.

وقرر كروان مشاكل، أنه يعمل سائق توك توك وغير متزوج مثلما قالت شريكته انجي حمادة، كما أن الأخيرة هي من طلبت منه تصوير مقطع الفيديو داخل المطبخ،  مشيرا إلى أن انجي احتالت عليه لتصوير مقطع فيديو والتحصل على مبالغ مالية من جراء الأرباح مع زيادة المشاهدات.

القصة الكاملة لسقوط كروان مشاكل

ومثل كروان مشاكل أمام النيابة، للتحقيق معه في اتهامه ببث مقطع فيديو يتضمن التحريض على الفسق والفجور، وذلك بالاشتراك مع المتهمة انجي حمادة المحبوسة على ذمة التحقيقات، بالإضافة لإذاعته مقاطع فيديو تتضمن إيحاءات خادشة للحياء.

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كشفت التحريات الأمنية، أن المتهم كروان مشاكل تم ضبطه بنطاق مديرية أمن سوهاج، أثناء الاختباء لدى «خالته» في إحدى الشقق السكنية، بنطاق مركز طهطا، حيث تم ضبط CD بحوزته محمل بالفيديوهات المخلة بالآداب العامة خاص به برفقة انجي حمادة.

التحريات: كروان مشاكل كان مختبئ في سوهاج

وشرحت التحريات الأمنية تفاصيل سقوط المتهم كروان مشاكل، حيث وردت معلومات أفادت باختبائه لدى خالته البالغة من العمر 56 عاما، في شقة سكنية بنجع عرب بخواج التابع لقرية الشيخ زين الدين بدائرة مركز طهطا في سوهاج، وخرجت مأمورية أمنية تمكنت من ضبط المتهم كروان مشاكل.

تمكنت أجهزة أمن سوهاج، بإشراف اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، وبرئاسة العميد رأفت رشوان رئيس البحث الجنائي لقطاع الشمال، من ضبط كروان مشاكل، حيث عثرت المأمورية الأمنية على المتهم مختبأ في إحدى غرف منزل خالته وتم اقتياده إلى المديرية تمهيدا لترحيله إلى مديرية أمن القاهرة للتحقيق معه.

وواصلت جهات التحقيق في القاهرة، التحقيقات مع انجي حمادة صاحبة فيديو المطبخ مع كروان مشاكل، لاتهامها بنشر الفسق والفجور والهروب من تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدها، وبث محتوى خادش للحياء على تطبيقات بيجو لايف والتيك توك، والتي كشفت عن الكثير من المفاجآت خلال التحقيق معها.

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