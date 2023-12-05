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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بيقولي إنتي «فِلات».. نيرمين تطلب الخلع من زوجها: لا يمارس معي العلاقة

فتاة - أرشيفية
فتاة - أرشيفية

«نيرمين» في نهايات العشرينيات من عمرها، تزوجت لمدة عامين، إلا أنها وعلى حد قولها، لم يقم زوجها معها العلاقة الزوجية إلا مرات تعد على أصابع اليد الواحدة خلال 24 شهرا، حتى طلبت الانفصال عنه، وحين رفض؛ تقدمت إلى محكمة الأسرة في مصر الجديدة طالبة الخلع منه.

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نيرمين تشكو زوجها في محكمة الأسرة

سردت نيرمين قصتها مع زوجها بالكامل، حيث قالت إنها تزوجت قبل عامين، سبقهما فترة خطوبة 8 أشهر، فقد تقدم زوجها لأسرتها طالبا الزواج منها؛ بعد رؤيتها في إحدى حفلات الزفاف الأسرية برفقة العروس، ووافق الأهل على العريس الذي يعمل مهندسا وحالته ميسورة، إلا أنه منذ بداية الزواج وهو يخبرها بأنها لا تمتلك مواصفات أنثوية كاملة مرددا لها «إنتي فِلات».

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وقالت نيرمين عن قصتها مع زوجها، إنها عانت بسبب تلك الزيجة حتى طلبت الخلع منه، فقد كانت تعمل في إحدى الشركات وهي في سن الخامسة والعشرين وذهبت برفقة والدتها إلى حفل زفاف إحدى قريباتها، وأثناء تواجدها مع العروس شاهدت شابا ينظر إليها، وبعد حفل الزفاف أخبرتها قريبتها أن هناك شابا يريد التقدم للزواج منها، وبالفعل تقدم الشاب لأسرتها طالبا الزواج منها ووافقت الأسرة على الزيجة.

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وأضافت نيرمين أنها في بداية زواجها لم يكن هناك مشاكل بينها وبين زوجها، إلا أن الأخير كان دائم المزاح معها، وكان دائما ما يردد لها «إنتي فِلات» وكانت تعاني من كلماته، إلا أنها وبمرور 6 أشهر لاحظت أن زوجها لا يمارس معها العلاقة الزوجية ويحاول التهرب منها من وقت لآخر، وحينما جلست معه وتحدثت معه عن سبب المشكلة بينهما؛ قال لها بأنه لا توجد مشاكل، ولكنه لا يرى فيها المقومات الأنثوية، وأن كلمته لها هي حقيقة.

واختتمت نيرمين قائلة أنها بعد مرور عامين من الزواج طلبت الانفصال عن زوجها إلا أنه رفض فتوجهت إلى محكمة الأسرة في مصر الجديدة، طالبة الخلع منه؛ بعدما فشلت في وضع حلول للمشكلات بينهما، واستمرار زوجها في التعامل معها كأنها غير متواجدة في المنزل.

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