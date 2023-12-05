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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كواليس جديدة بشأن التحقيق مع حسين الشحات في أزمة الشيبي أمام النيابة

حسين الشحات والشيبي
حسين الشحات والشيبي

كشف الإعلامي هاني حتحوت، كواليس التحقيق مع حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، في أزمة محمد الشيبي لاعب بيراميدز أمام النيابة، بعد التعدي عليه عقب مباراة الفريقين بالنسخة الماضية للدوري المصري.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن حسين الشحات لاعب الأهلي خضع للتحقيق، لمدة 4 ساعات في النيابة العامة بسبب واقعة اعتدائه على المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

وأوضح حتحوت، إن حسين الشحات، تلقى إخطار ضبط وإحضار من النيابة العامة ، ونفى اللاعب خلالها تماماً التعدي على محمد الشيبي باللفظ ، وقال ان ما حدث كان نرفزة ملعب ، واعتذر عليها في حضور هاني سعيد ، وأقر بأنه سب نفسه أثناء إحتكاكه بلاعب بيراميدز .

وأضاف حتحوت، أن حسين الشحات طلب شهادة 4 لاعبين من الأهلي واستدعاهم للإدلاء بأقوالهم وهم "محمد الشناوي ومحمد مجدي قفشة ومحمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر، وتم إخلاء سبيل لاعب الأهلي، من سراي النيابة بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، وهناك محادثات تجري الآن للتصالح وإغلاق الملف بدلاً من التصعيد ، وإحالة البلاغ إلى المحاكم.

 

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