خليها على تليفونك.. تعرف على أرقام النجدة والطوارئ

أرقام النجدة والطوارئ يبحث عنها الكثير من المواطنين حال تعرضهم إلى مواقف طارئة للاستغاثة بها في الأزمات، ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، أرقام الطوارئ والنجدة والمرور والحماية المدنية للتدخل في حالات الطوارئ.
وخصصت أجهزة وزارة الداخلية أرقام الطوارئ لمعظم خدمات قطاعات وإدارات الوزارة المختصة بالتعامل مع المواطنين، مثال النجدة والحماية المدنية والمرور، حيث خصصت الوزارة رقما للتدخل في حالات الطوارئ المرورية.
ويأتي في مقدمة خدمات تلك الإدارات طوارئ المرور للاستغاثة بها حال وقوع حوادث مرورية على الطرق السريعة، و خصصت له الوزارة رقم 01221110000، وشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص له رقم 122.
أرقام الطوارئ والنجدة
شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين 122
الإسعاف 123
شرطة المرور 128
الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444
الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166
مرور أكتوبر 38355532
الإدارة العامة للحماية المدنية 23892017 - 23892016 - 180
الحماية المدنية بالقاهرة 23919364
الحماية المدنية بالجيزة 37610258
شرطة السياحة 126