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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خليها على تليفونك.. تعرف على أرقام النجدة والطوارئ

أرقام الطوارئ
أرقام الطوارئ

أرقام النجدة والطوارئ يبحث عنها الكثير من المواطنين حال تعرضهم إلى مواقف طارئة للاستغاثة بها في الأزمات، ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، أرقام الطوارئ والنجدة والمرور والحماية المدنية للتدخل في حالات الطوارئ.

وخصصت أجهزة وزارة الداخلية أرقام الطوارئ لمعظم خدمات قطاعات وإدارات الوزارة المختصة بالتعامل مع المواطنين، مثال النجدة والحماية المدنية والمرور، حيث خصصت الوزارة رقما للتدخل في حالات الطوارئ المرورية.

ويأتي في مقدمة خدمات تلك الإدارات طوارئ المرور للاستغاثة بها حال وقوع حوادث مرورية على الطرق السريعة، و خصصت له الوزارة رقم 01221110000، وشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص له رقم 122.

أرقام الطوارئ والنجدة

شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين 122

الإسعاف 123

شرطة المرور 128

الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444

الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166

مرور أكتوبر 38355532

الإدارة العامة للحماية المدنية 23892017 - 23892016 - 180

الحماية المدنية بالقاهرة 23919364

الحماية المدنية بالجيزة 37610258

شرطة السياحة 126
 

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