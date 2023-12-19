عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محطة قضائية جديدة لـ مرتضى منصور.. تعرف عليها

مرتضى منصور
مرتضى منصور

تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنح القاهرة الاقتصادية محاكمة مرتضى منصور في اتهامه بسب وقذف هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك الأسبق.

حبس كروان مشاكل..3 قرارات عاجلة من النيابة بشأن اتهامه بالتحريض على الفسق والفجور

القبض على كروان مشاكل صاحب فيديو المطبخ مع إنجي حمادة

فتاة بولاق الدكرور تروى قصتها في المحل.. شدنى ولما فوقت لقيت مفاجأة

صاحبة فيديوهات الساحل الشرير.. القصة الكاملة لضبط الراقصة حورية

محاكمة مرتضى منصور

وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، قررت تأجيل الدعوى المقامة من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة السب والقذف، لجلسة 19 فبراير المقبل، حيث كانت نيابة الشؤون المالية والاقتصادية تقدمت باستئناف على حكم أول درجة في قضية سب الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والتي قضت فيه المحكمة ببراءة مرتضى منصور

واتهم "الخطيب" في دعواه مرتضى منصور بالسبّ والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتعمد الإزعاج، وكانت محكمة النقض أيدت حبس مرتضى منصور شهرًا - قضى عقوبته وأفرج عنه - وهو الحكم الذي تسبب في إزالة مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك.

كانت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي، قضت بحبس رئيس نادي الزمالك 6 أشهر مع النفاذ وغرامة 20 ألف جنيه، لإدانته بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات، في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية.

كما قضت أيضاً المحكمة بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس 3 أشهر، وتغريمه 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، والذي تقدم باستئناف على الحكم والمؤجل نظرها لجلسة 6 فبراير المقبل، لحضور المتهم بشخصه.

وفي 18 ديسمبر المقبل تواصل المحكمة الاقتصادية، جلسة محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، وذلك في القضيتين أرقام 1208 و1228 لسنة 2023 جنح مالية القاهرة.

يذكر أن محكمة النقض قضت -في 25 فبراير 2023 في قضية أخرى- بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب (وهي العقوبة التي نفذها رئيس الزمالك).

مرتضى مرتضى منصور الكابتن محمود الخطيب مستأنف القاهرة الاقتصادية محاكمة مرتضى منصور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش قادرة.. ممثلة شهيرة تعلن اعتزالها الفن بشكل نهائي

رضا عبد العال عن هزيمة الأهلي من فلومينينسي: المهم كسبنا الاتحاد

بعد هزيمة الأهلي من فلومينينسي.. طلب عاجل من أحمد موسى على الهواء

قبل ساعات من المباراة.. ضربة جديدة للنادي الأهلي قبل لقاء فلومينيسي البرازيلي

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

غير صحيحة.. المدير الفني السابق لفلومينينسي يفجر مفاجأة بشأن ركلة الجزاء أمام الأهلي

بالأرقام.. ترتيب عدد الأصوات لـ المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

3 ظواهر جوية تضرب مصر غدا.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس ليلا

موضوعات متعلقة

ضربة موجعة لتجار الدولار ..تفاصيل

بعد قضية فساد مسئولي التموين.. ضربة قوية لتجار السكر| تفاصيل

50 ألف دولار وقطعتا كريستال.. القصة الكاملة لخناقة بوسي وهشام ربيع

أول يوم تصويت| مؤسسات الدولة ترصد كثافة غير مسبوقة من الناخبين.. تغطية عالمية للمشهد المشرف.. وإحالة موقع إخباري للتحقيق

حبس كروان مشاكل..3 قرارات عاجلة من النيابة بشأن اتهامه بالتحريض على الفسق والفجور

القبض على كروان مشاكل صاحب فيديو المطبخ مع إنجي حمادة

فتاة بولاق الدكرور تروى قصتها في المحل.. شدنى ولما فوقت لقيت مفاجأة

صاحبة فيديوهات الساحل الشرير.. القصة الكاملة لضبط الراقصة حورية

ترشيحاتنا

شبورة وأمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 19-12-2023

اخبار مصر|السيسي يفوز بولاية ثالثة.. تعثر إثيوبيا اقتصاديا يهدد توربينات سد النهضة

ميدو يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد الهزيمة أمام فلومينينسي البرازيلي

عمرو الدرديري: الأهلي يخسر بالتخصص أمام الفرق البرازيلية

من أدعية الرسول في الرزق.. 20 كلمة تفتح لك أبواب السماء مع الصباح

أرخص 5 سيارات صينية بالسوق المصري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مغني راب شهير في ورطة بسبب معجبة.. ماذا فعل؟

فلومينينسي يعرقل الأهلي.. ماذا قال كولر ونجوم الأحمر عقب الهزيمة؟

القبض على محتكري البصل.. بعد انخفاض سعر السلعة الشهيرة إليك أهم فوائدها

أمين الرافعي .. أسس جريدة الأخبار .. وحضر جنازته جموع الشعب ما قصته؟

فيديو

فيديو صادم لـ أمح الدولي بعد خسارة الأهلي أمام فلومينينسي

بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة .. وعود الرئيس السيسي للمصريين

من يقود هجوم الأهلي أمام فلومينينسي؟.. بعد طرد موديست وإصابة كهربا كولر يقرر

برقيات التهنئة من الملوك والرؤساء تتوالى.. وأبو العينين يحتفل بفوز الرئيس وسط أهالي الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ