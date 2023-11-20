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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فتاة بولاق الدكرور تروى قصتها في المحل.. شدنى ولما فوقت لقيت مفاجأة

فتاة - أرشيفية
فتاة - أرشيفية

فتاة بولاق الدكرور التي وقعت ضحية لـ صاحب محل بالغ من العمر 26 عاما، حيث قام بجذبها داخل المحل الخاص به ولامس مواطن عفتها أكثر من مرة كرها عنها، إلا أنه تم القبض على صاحب المحل في النهاية بعد إكتشاف أمره من قبل والدة الفتاة التي تملك محل بقالة بالقرب من مسرح الواقعة.

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قصة فتاة بولاق الدكرور

قالت فتاة بولاق الدكرور خلال تحقيقات نيابة جنوب الجيزة، في القضية التي حملت رقم 19348 لسنة 2023 جنايات قسم بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 4061 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، أن المتهم في غضون شهر سبتمبر قام بالتعدي عليها بأن لامس جسدها بيده من الخلف، وعاود ارتكاب فعلته مرة ثانية بعدما اصطحبها إلى المحل الخاص به كرها عنها، حيث أغشى عليها بمجرد الدلوف إلى المحل وما أن فاقت وجدت نفسها مجردة من ملابسها.

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وقررت والدة فتاة بولاق الدكرور خلال التحقيقات، أنها تملك محل بقالة في نفس الشارع، وأنها علمت من ابنتها «فتاة بولاق الدكرور» بقيام المتهم باصطحابها إلى المحل الخاص به كرها عنها، بأن جذبها من يدها رغما عنها وما أن دلفت معه حتى أغشى عليها وحين استفاقت تبين أنه حسر عنها ملابسها واستطالت يده مواطن عفتها.

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كما قال والد فتاة بولاق الدكرور، خلال تحقيقات نيابة جنوب الجيزة، بأنه علم من زوجته قيام صاحب محل في ذات الشارع المتواجد فيه محل زوجته، باستدراج ابنته «فتاة بولاق الدكرور» إلى داخل المحل الخاص به وأن ابنته أغشى عليها بمجرد دخول المحل وحين فاقت وجدته قد حسر ملابسها عنها ولامس مواطن عفتها فقام بالإبلاغ عنه.

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وكشفت تحريات مباحث الجيزة بقسم شرطة بولاق الدكرور في واقعة فتاة بولاق الدكرور، صحة الواقعة وأن المتهم عمر ق - 26 سنة عامل، قام بالاعتداء على الفتاة بان استطالت يده لمواطن عفتها ولامس جسدها قاصدا من ذلك التعدي عليها، حيث اصطحب المجني عليها إلى المحل الخاص به وما أن أغشى عليها حتى حسر عنها ملابسها ولامس جسدها.

وأحال المحامي العام لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المتهم محبوسا إلى محكمة الجنايات، لأنه في غضون شهر سبتمبر بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، اعتدى على الفتاة س ت بالقوة بأن غالبته الشهوة واصطحبها إلى المحل الخاص به وجذبها من يدها كرها عنها مما بتث الرعب في نفسها فأغشى عليها واستطالت يده لمواطن عفتها ولامس جسدها حال كونها لم تبلغ ثمانية عشر عاما وقت ارتكاب الجريمة.

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