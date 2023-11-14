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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

راقصات وخمور وأخبار كاذبة.. صدى البلد يكشف الحقيقة الكاملة لـ حفل المنصورية

راقصة حفل المنصورية
راقصة حفل المنصورية

حفل المنصورية الذي آثار جدلا واسعا على منصات التواصل الإجتماعي خلال أقل من شهر، فسرعان ما انتشرت مقاطع الفيديو على منصات التواصل الإجتماعي المختلفة تتحدث عن تعرض مجموعة من الطلاب بإحدى المدارس الدولية للإعتداء والسرقة بالإكراه في حفلة بإحدى الفيلات على طريق المنصورية، إلا أن أجهزة وزارة الداخلية وتحقيقات النيابة كشفت الحقيقة كاملة في الواقعة.

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القصة الكاملة لـ حفل المنصورية

انتشرت مقاطع فيديو حفل المنصورية سريعا على المنصات المختلفة، تضمنت الإعلان عن حفل تم تنظيمه في فيلا على طريق المنصورية بمنطقة أبو رواش في الجيزة، وتعرض روادها لإعتداء وسرقة بالإكراه واغتصاب وأن هناك من قتل في الحفل، وهو ما كشفت وزارة الداخلية حقيقته، وباشرت النيابة العامة بعد ذلك التحقيقات وتبين عدم صحة الإدعاء بوجود جرائم اختفاء وسرقة بالإكراه واغتصاب وكذلك عدم وجود جرائم قتل في الواقعة.

ويرصد موقع صدى البلد الحقيقة والتفاصيل الكاملة في واقعة حفل المنصورية،  بعد أن انتهت تحقيقات النيابة العامة إلى إحالة 3 أشخاص بينهم سيدة إلى محكمة الجنايات لإتهامهم بإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وإحالة 12 متهما في الواقعة الشهيرة إلى محكمة الجنايات لإتهامهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف وحملهم أدوات اعتداء تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ قانوني.

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اعتداء على بنات.. حقيقة فيديوهات حفل المنصورية

حفل المنصورية.. تم تنظيمه يوم 26 أكتوبر 2023، بدون تصاريح أو إخطار للجهات الأمنية، وشارك به راقصات بدون ترخيص، حيث نظمته إحدى الشركات الخاصة في فيلا على طريق المنصورية في الجيزة، لطلاب وطالبات إحدى المدارس الدولية، وتضمن ظهور راقصة داخل الحفل وعروض رقص أجنبي، وتناول بعض أنواع المخدرات والخمور، ثم الشجار الذي حدث بين رواد الحفل وآخيرا تدخل أهالي المنطقة لفض الشجار وتوسعه إلي اعتداء أهالي المنطقة على سيارات المتواجدين في الحفل.

وزارة الداخلية قالت أنها تلقت بلاغا بتاريخ 26 أكتوبر، من أهالي منطقة عزبة العرب في الجيزة، جاء فيه بنشوب مشاجرة داخل فيلا بطريق المنصورية في ابو رواش، وبالانتقال تم التقابل مع عددا من المشاركين في حفل المنصورية، والذين أفادوا بنشوب مشادة كلامية مع بعض الأهالي وانصرافهم ورفض الجميع التقدم بثمة بلاغات، وبالتزامن مع ذلك تم رصد مقاطع فيديو بالإدعاء بوجود حالات خطف واغتصاب وسرقة بالاكراه في حفل المنصورية، وكشفت التحريات عدم صحة ذلك، كما أنه لم  تسجل المستشفيات أي مصابين أو وفيات من الحفل، ولم يستدل على إطلاق النيران أو أعمال الخطف.

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التحقيقات تكشف مفاجآت في حفل المنصورية

تلقت النيابة العامة محضر الشرطة بتاريخ 27 أكتوبر، بعدما شاهدت مقاطع مرئية عبر منصات التواصل الاجتماعي، تتضمن تنظيم حفل صاخب في فيلا كائنة بطريق المنصورية في الجيزة، تخلله شجار بين مرتاديه تراشقوا خلاله بالزجاجات والعصي وتدخل الأهالي لفض إلا ان الشجار اتسعت دائرته حتى اعتدى أهالي المنطقة عليهم بالأسلحة البيضاء محدثين تلفيات في عددا من السيارات، وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار مرتكبي الواقعة، واستجوبت منظمي الحفل والمتهمين الضالعين في الاعتداء على مرتاديه.

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وشاهدت النيابة العامة المقاطع المرئية لواقعة حفل المنصورية المنشورة على إثر ارتكابها عبر مواقع التواصل الإجتماعي تبينت ظهور شخصين وإحدى السيدات، مدعين وقوع جرائم خطف واغتصاب وسرقة بالإكراه لبعض مرتادي الحفل، بل ان ثمة من قتل وذلك على خلاف الحقيقة في واقعة حفل المنصورية، وباستجوابهم انكر كل منهم ما نسب إليه من اتهام، وقرروا انهم نشروا تلك المقاطع ظنا منهم بصحة محتواها، على نحو تناقتله وسائل التواصل المختلفة، وحين علموا بكذبها حذفوها هذا وقد انتهت النيابة إلى تقديم ثلاثتهم إلى المحاكمة الجنائية لإذاعتهم عمدا أخبارا وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.

وكشفت التحريات الأمنية أن حفل المنصورية تم تنظيمه بحضور أكثر من 2000 طالب وطالبة، وترواح سعر التذكرة فيه من 600 جنيه حتى وصل إلى 2500 جنيه للفرد ليلة الحفل، وتم تنظيم الحفل داخل فيلا كائنة على طريق المنصورية دون إخطار الجهات الأمنية أو الحصول على تصاريح أمنية منهم، كما تم تقديم فقرات من الرقص الشرقي والغربي بدون ترخيص، وتناول المواد الكحولية وتعاطي المواد المخدرة داخل الحفل، وزعمت سيدة أجنبية أن الحفل تم تنظيمه بشكل عشوائي مما نتج عنه تعرض بعض الفتيات للإعتداء والاختطاف، وتم ضبطها وتوجيه اتهامات الأخبار الكاذبة لها، وأنكرت وقالت أنها تعاطفت فقط مع ما شاهدته على منصات التواصل الإجتماعي.

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