حادث سيتي ستارز.. القصة الكاملة لـ سقوط مهندس من الطابق الخامس| فيديو

حادث سيتي ستارز والذي تجري النيابة العامة في القاهرة، تحقيقات موسعة حول سقوط مهندس أربعيني من الطابق الخامس داخل المول التجاري الشهير ووفاته في الحال، وذلك للوقوف على أسباب الوفاة وتحديد ما إذا كانت إنهاء حياة أم إختلال توازن.

تفاصيل حادث سيتي ستارز

وتباشر النيابة العامة في القاهرة، التحقيقات في حادث سيتي ستارز، حيث صرحت بدفن جثمان الشاب المتوفي عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به والوقوف على أسباب الوفاة، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة داخل المول الشهير، وأيضا تحريات المباحث حول حادث سيتي ستارز.

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وتستمع النيابة العامة في القاهرة، لأقوال شهود العيان في حادث سيتي ستارز، وكذلك أقوال أفراد الأمن المعنيين بالحراسة داخل المول التجاري الشهير، وطلبت تقرير عن فحص كاميرات المراقبة وما نتج عنه، وأيضا فحص الهاتف المحمول الخاص بالمتوفي والوقوف على المكالمات الأخيرة التي أجراها والاستماع لأفراد أسرته لكشف ملابسات حادث سيتي ستارز.

القصة الكاملة لـ سقوط مهندس سيتي ستارز

قصة حادث سيتي ستارز بدأت بإخطار تلقته الأجهزة بمديرية أمن القاهرة من قسم شرطة مدينة نصر أول، تضمن ورود بلاغا من أفراد أمن مول سيتي ستارز بسقوط شخص من الطابق الخامس إلى الأرضي ووفاته في الحال، وعلى الفور إنتقلت أجهزة أمن القاهرة إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني وتفريغ كاميرات المراقبة والاستماع إلى شهود العيان.

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وتم نقل جثمان المتوفي في حادث سيتي ستارز إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة، وشكلت أجهزة أمن القاهرة فريق بحث لتكثيف الجهود والوقوف على ما إذا كان الحادث إنهاء حياة أم اختلال توازن، حيث تمت مشاهدة كاميرات المراقبة داخل المول التجاري وجرى استكمال التحريات الأمنية.

وتبين من التحريات أن المتوفي في حادث سيتي ستارز، بالغ من العمر 43 عاما - مهندس حيث تم العثور على جثمان يرتدي كامل ملابسه، وبه كسور وسحجات متفرقة جراء السقوط من ارتفاع وجرى عمل الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في القاهرة بالواقعة.