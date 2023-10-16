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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لامس أجزاء حساسة بالسماعة الطبية.. قرار عاجل بشأن عنتيل صيدلية مدينة نصر

صيدلي - عنتيل مدينة
صيدلي - عنتيل مدينة نصر

أحالت النيابة العامة في القاهرة صيدلي القاصرات الشهير بـ عنتيل مدينة نصر، إلى المحكمة المختصة لمحاكمته في إتهامه بالإعتداء على قاصرات وسيدات داخل صيدلية يمتلكها بمنطقة عزبة الهجانة في مدينة نصر، وذلك بحجة الكشف عليهن أو إعطائهن حقن علاجية.

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بيكشف بالسماعة ولمس أجزاء حساسة.. مفاجأة بأحد فيديوهات عنتيل مدينة نصر

القصة الكاملة لـ عنتيل مدينة نصر

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، التفاصيل الكاملة في واقعة عنتيل مدينة نصر، حيث تبين من التحقيقات أن الصيدلي الشهير كان يستدرج ضحاياه إلى غرفة خلفية في الصيدلية الخاصة به في مدينة نصر، ثم يستغل سماعة الكشف الطبية بوضعها في أماكن حساسة بأجسادهن، بالإضافة إلى الإعتداء على بعضهن خلال إعطائهن الحقن العلاجية في المكان الخلفي في الصيدلية.

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وتبين من التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القاهرة، قيام الصيدلي الشهير بـ «عنتيل مدينة نصر» باستغلال جهل القاصرات وفقر بعض الحالات التي كانت تتردد على الصيدلية المملوكة له، واستدراجهم في مكان خلفي في الصيدلية التي يمتلكها، ثم يقوم بحسر ملابسهن عنهم، ثم يستخدم السماعة الطبية في ملامسة أماكن حساسة في أجسادهن، بالإضافة لقيامه بإحتضاهن والإعتداء عليهن ايضا أثناء إعطائهن حقن علاجية في ذات المكان.

التحقيقات تكشف تفاصيل واقعة عنتيل مدينة نصر

وشرحت التحقيقات الفحص الفني لـ فيديوهات عنتيل مدينة نصر، والتي تجاوزت الـ 15 مقطع تم ضبطهم على فلاشة قدمتها محامية طليقة المتهم، التي سلمتها الفلاشة بعدما اقامت دعوى طلاق للضرر وانفصلت عنه، حيث تضمنت المقاطع ظهورا للصيدلي المتهم - عنتيل مدينة نصر - في المكان الخلفي داخل الصيدلية وبرفقته السيدات والقاصرات وكان يلامس أجسادهن مستخدما السماعة الطبية وايضا الاعتداء عليهن أثناء إعطائهن الحقن العلاجية.

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كانت أجهزة أمن القاهرة، بقسم شرطة مدينة نصر ثالث تلقت بلاغا من محامية ، مقيمة بمحافظة الجيزة قررت بتضررها من صيدلى وصاحب صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لقيامه بالتحرش بالفتيات حال قيامه بتوقيع الكشف الطبى عليهن داخل الصيدلية خاصته وتصويرهن بواسطة كاميرات الصيدلية ، وتفريغ مقاطع الفيديو المسجلة والإحتفاظبها .

وقدمت المحامية فلاشة موثق عليها بعض مقاطع الفيديو حال قيامه بالتحرش بالفتيات ، وأضافت بتحصلها على "كارت الذاكرة" من طليقة المشكو فى حقه ، تم ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وكشفت التحريات الأمنية التي باشرتها أجهزة أمن القاهرة، قيام طليقة صيدلي مدينة نصر «عنتيل مدينة نصر» بإعطاء فلاشة تحمل مقاطع فيديو من كاميرات المراقبة المتواجدة داخل صيدلية يمتلكها طليقها، تضمنت مقاطع فيديو عديدة له أثناء الإعتداء على قاصرات وسيدات داخل الصيدلية.

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