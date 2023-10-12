عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بوابة وزارة الداخلية 2023.. احصل على 30 خدمة لاستخراج الوثائق من المنزل

خدمات بوابة وزارة
خدمات بوابة وزارة الداخلية 2023

يبحث الكثير عن خدمات بوابة وزارة الداخلية، والتي تقدم أكثر من 30 خدمة إلكترونية سريعة في دقائق معدودة بدون الحاجة للتوجه إلى الإدارات المختلفة بالوزارة مثل المرور والأحوال المدنية والجوازات والأدلة الجنائية وغيرها من الخدمات التي أتاحتها بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت.

كيفية استخراج ملصق إلكتروني وبدل تالف بالموبيل

لو هتسافر.. كيفية استخراج فيش جنائي

غرامة 100 جنيه.. كيفيه استخراج بطاقة شخصية وتحديث البيانات

غرامة تصل لـ 100 جنيه.. كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي 2023

بوابة وزارة الداخلية

بوابة وزارة الداخلية أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء لها، وذلك خلال احتفالات أعياد الشرطة الـ 67.

وتتيح تلك المنصة الأخبار الخاصة بوزارة الداخلية، وكذلك دليلا كاملا للجهات الشرطية المختلفة، بالإضافة إلى دليل الخدمات المتضمن خدمات إلكترونية من قطاعات الأحوال المدنية والمرور وغيرها من الإدارات التابعة لوزارة الداخلية.

اقرأ أيضا| أقوال مغتربة من ضحايا عنتيل المقطم: صورني في الحمام وكان عايز الحرام

اقرأ أيضا| كانوا بيعدلوا هدومهم.. نجلاء تطلب الخلع: شوفته بعيني في الأسانسير

اقرأ أيضا| قالي انتي للمتعة والدلع.. مها تشكو غدر زوجها بعد 4 سنين زواج

اقرأ أيضا| صوّرنا في غرف نومنا| فتاة تفضح تصرفات عنتيل المقطم أمام النيابة

تسجيل دخول موقع وزارة الداخلية

ومن الممكن الحصول على خدمات بوابة وزارة الداخلية من خلال الدخول إلى الموقع من هنا ثم تسجيل الدخول من خلال إدخال البيانات المتواجدة في بطاقة الرقم القومي تفصيليا، وعقب الانتهاء وتسجيل الدخول سنجد دليل الخدمات أعلى يمين صفحة بوابة وزارة الداخلية، وبالضغط عليها يتحول المتصفح إلى صفحة الخدمات.

منصة الخدمات الإلكترونية وزارة الداخلية المصرية

وتتضمن صفحة خدمات بوابة وزارة الداخلية، خدمات الأحوال المدنية ما بين شهادات الميلاد والوفاة وأيضا الطلاق والزواج، لا سيما بطاقة الرقم القومي، وكذا قطاع المرور المتعلقة بخدمات رخص المركبات ورخص القيادة، والأدلة الجنائية التي من الممكن استخراج صحيفة الحالة الجنائية من خلالها، لا سيما الخدمات العديدة التي من بينها خدمات الحج والمطلوبين أمنيا وخدمات الجوازات.

بوابة وزارة الداخلية

خدمات بوابة وزارة الداخلية

  1. الأحوال المدنية
  2. المرور
  3. تصاريح العمل
  4. الأدلة الجنائية
  5. الحج
  6. الجوازات والهجرة
  7. التجنيد
  8. الالتحاق بكلية الشرطة

وزارة الداخلية المرور

وأتاحت الوزارة عبر بوابة وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت، خدمات الأحوال المدنية والتي من الممكن من خلالها استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي، لا سيما استخراج وثيقة الميلاد واستخراج شهادة الوفاة، وكذلك وثائق الزواج والطلاق، بالإضافة لإمكانية استخراج القيد العائلي والقيد الفردي، وذلك دون الحاجة للخروج من المنزل.

دليل خدمات وزارة الداخلية

خدمات المواطنين وزارة الداخلية

كما تتضمن خدمات بوابة وزارة الداخلية خدمات المرور، والمتاح بها خدمات تجديد رخصة مركبة وبدل فاقد رخصة مركبة وبدل فاقد رخصة قيادة وبدل تالف رخصة قيادة والاستعلام عن المخالفات المرورية، لا سيما خدمات تصاريح العمل المتاح بها استخراج تصريح عمل أول مرة وتجديد تصريح عمل وبدل فاقد تصريح عمل وإجراء المخالصة، وخدمات الأدلة الجنائية والتي من الممكن استخراج الفيش الجنائي منها.

خدمات وزارة الداخلية الالكترونية

وزارة الداخلية الجوازات الخدمات الإلكترونية

وأخيرا، تقدم بوابة وزارة الداخلية خدمات المفقودين والمطلوبين أمنيا، وأيضا خدمات موسم الحج، وشكاوى الأجانب، وخدمات التجنيد والجوازات والهجرة، والشقق والمحلات والمزارع المؤجرة، وخدمات الالتحاق بكلية الشرطة، وشهادة التحركات وطلبات زيارة النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل، وخدمات معاوني الأمن وقيد المتعاملين بوزارة الداخلية ومتابعة بلاغات جرائم تقنية المعلومات.

خدمات وزارة الداخلية

دليل خدمات بوابة وزارة الداخلية

الأحوال المدنية

  1. بطاقة رقم قومى
  2. وثيقة ميلاد
  3. شهادة وفاة
  4. وثيقة زواج
  5. وثيقة طلاق
  6. قيد عائلى
  7. قيد فردى

المرور

  1. تجديد رخصة مركبة
  2. بدل فاقد رخصة مركبة
  3. بدل فاقد رخصة قيادة
  4. بدل تالف رخصة قيادة
  5. الاستعلام عن المخالفات المرورية

تصاريح العمل

  1. استخراج تصريح عمل أول مرة
  2. تجديد تصريح عمل
  3. بدل فاقد تصريح عمل
  4. مخالصة

الأدلة الجنائية

  1. الفيش الجنائي

خدمات أخرى من بوابة وزارة الداخلية

  1. المفقوديين
  2. المطلوبين
  3. الحج
  4. شكاوي الأجانب
  5. الالتحاق بكلية الشرطة
  6. الشقق والمحلات والمزارع المؤجرة
  7. الهجرة والجنسية
  8. خدمات التجنيد
  9. خدمات معاونى الامن
  10. شهادة التحركات
  11. طلبات زيارة المسجونين
  12. قيد المتعاملين بوزارة الداخلية
  13. متابعة بلاغات جرائم تقنية المعلومات
بوابة وزارة الداخلية موقع وزارة الداخلية 2023 خدمات موقع وزارة الداخلية وزارة الداخلية الخدمات الالكترونية وزارة الداخلية تسجيل دخول موقع وزارة الداخلية منصة الخدمات الإلكترونية وزارة الداخلية المصرية خدمات بوابة وزارة الداخلية خدمات المواطنين وزارة الداخلية دليل خدمات بوابة وزارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه خلال ساعات|تحرك سريع يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

البشائر خلال ساعات|تحرك عاجل من البنك المركزي والحكومة.. وهذه المفاجأة تنتظر المصريين

فضيحة.. البيت الأبيض يكذب تصريحات بايدن بشأن حماس

ظلمت نفسي.. منشور مؤثر لـ لقاء سويدان بعد صفعها لـ ميدو عادل

لهذا السبب.. شوبير يكشف حقيقة غياب محمد صلاح عن بطولة أمم إفريقيا

سرق صور صاحبتي بدون ملابس.. إعترافات مثيرة للمتهم بإنهاء حياة عاطل القاهرة

للمطلقات| غرامة كبرى تنتظر الزوج المتهرب من سداد النفقة.. تفاصيل

10 درجات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وخريطة سقوط الأمطار على المحافظات

موضوعات متعلقة

غرامة تصل لـ 100 جنيه.. كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي 2023

لو هتسافر.. كيفية استخراج شهادة التحركات إلكترونيا 2023

استخراج بطاقة مستعجل أون لاين 2023 .. الخطوات والرسوم

في 5 دقائق فقط .. كيفية استخراج شهادة ميلاد

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: أكتوبر الجديدة مدينة سكنية متكاملة وتعطي قيمة في قلب الصحراء

أحداث غزة.. سامح شكري يكشف تفاصيل لقاءه بظيره في ليتوانيا

يحقق تقدما.. مديرة صندوق النقد الدولي تشيد بالاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات

رسمياً.. نجل سيد معوض يوقع للأهلي 4 سنوات

خاص| أهالي غزة لـ صدى البلد: لا يوجد لدينا ماء ولا كهرباء ولا أدوية

وزير الخارجية: يجب تبني منظور شامل لمكافحة الإرهاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون بيض.. طريقة تحضير كيك الشكولاته الفاخرة

وصفات سحرية لتطويل الشعر

واقعة غريبة لفتاة تنجو من السرطان لتلقى مصرعها بطريقة مروعة.. اعرف التفاصيل

فص من الثوم على الريق يصنع المعجزات بجسمك

فيديو

بطلة غاوي حب..عبير منير تكشف سر اختفاء ابنتها مريم قورة عن التمثيل

والدتها عبير منير ترد.. حقيقة زواج ملك قورة

مقطع فيديو يثير الجدل لرجل يعيد الأذهان لـ 11 سبتمبر

زلزال شديد يضرب هذه الدولة | هل صدقت توقعات الخبير الهولندي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ