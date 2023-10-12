بوابة وزارة الداخلية 2023.. احصل على 30 خدمة لاستخراج الوثائق من المنزل

يبحث الكثير عن خدمات بوابة وزارة الداخلية، والتي تقدم أكثر من 30 خدمة إلكترونية سريعة في دقائق معدودة بدون الحاجة للتوجه إلى الإدارات المختلفة بالوزارة مثل المرور والأحوال المدنية والجوازات والأدلة الجنائية وغيرها من الخدمات التي أتاحتها بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت.

بوابة وزارة الداخلية

بوابة وزارة الداخلية أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء لها، وذلك خلال احتفالات أعياد الشرطة الـ 67.

وتتيح تلك المنصة الأخبار الخاصة بوزارة الداخلية، وكذلك دليلا كاملا للجهات الشرطية المختلفة، بالإضافة إلى دليل الخدمات المتضمن خدمات إلكترونية من قطاعات الأحوال المدنية والمرور وغيرها من الإدارات التابعة لوزارة الداخلية.

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تسجيل دخول موقع وزارة الداخلية

ومن الممكن الحصول على خدمات بوابة وزارة الداخلية من خلال الدخول إلى الموقع من هنا ثم تسجيل الدخول من خلال إدخال البيانات المتواجدة في بطاقة الرقم القومي تفصيليا، وعقب الانتهاء وتسجيل الدخول سنجد دليل الخدمات أعلى يمين صفحة بوابة وزارة الداخلية، وبالضغط عليها يتحول المتصفح إلى صفحة الخدمات.

منصة الخدمات الإلكترونية وزارة الداخلية المصرية

وتتضمن صفحة خدمات بوابة وزارة الداخلية، خدمات الأحوال المدنية ما بين شهادات الميلاد والوفاة وأيضا الطلاق والزواج، لا سيما بطاقة الرقم القومي، وكذا قطاع المرور المتعلقة بخدمات رخص المركبات ورخص القيادة، والأدلة الجنائية التي من الممكن استخراج صحيفة الحالة الجنائية من خلالها، لا سيما الخدمات العديدة التي من بينها خدمات الحج والمطلوبين أمنيا وخدمات الجوازات.

بوابة وزارة الداخلية

خدمات بوابة وزارة الداخلية

الأحوال المدنية المرور تصاريح العمل الأدلة الجنائية الحج الجوازات والهجرة التجنيد الالتحاق بكلية الشرطة

وزارة الداخلية المرور

وأتاحت الوزارة عبر بوابة وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت، خدمات الأحوال المدنية والتي من الممكن من خلالها استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي، لا سيما استخراج وثيقة الميلاد واستخراج شهادة الوفاة، وكذلك وثائق الزواج والطلاق، بالإضافة لإمكانية استخراج القيد العائلي والقيد الفردي، وذلك دون الحاجة للخروج من المنزل.

دليل خدمات وزارة الداخلية

خدمات المواطنين وزارة الداخلية

كما تتضمن خدمات بوابة وزارة الداخلية خدمات المرور، والمتاح بها خدمات تجديد رخصة مركبة وبدل فاقد رخصة مركبة وبدل فاقد رخصة قيادة وبدل تالف رخصة قيادة والاستعلام عن المخالفات المرورية، لا سيما خدمات تصاريح العمل المتاح بها استخراج تصريح عمل أول مرة وتجديد تصريح عمل وبدل فاقد تصريح عمل وإجراء المخالصة، وخدمات الأدلة الجنائية والتي من الممكن استخراج الفيش الجنائي منها.

خدمات وزارة الداخلية الالكترونية

وزارة الداخلية الجوازات الخدمات الإلكترونية

وأخيرا، تقدم بوابة وزارة الداخلية خدمات المفقودين والمطلوبين أمنيا، وأيضا خدمات موسم الحج، وشكاوى الأجانب، وخدمات التجنيد والجوازات والهجرة، والشقق والمحلات والمزارع المؤجرة، وخدمات الالتحاق بكلية الشرطة، وشهادة التحركات وطلبات زيارة النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل، وخدمات معاوني الأمن وقيد المتعاملين بوزارة الداخلية ومتابعة بلاغات جرائم تقنية المعلومات.

خدمات وزارة الداخلية

دليل خدمات بوابة وزارة الداخلية

الأحوال المدنية

بطاقة رقم قومى وثيقة ميلاد شهادة وفاة وثيقة زواج وثيقة طلاق قيد عائلى قيد فردى

المرور

تجديد رخصة مركبة بدل فاقد رخصة مركبة بدل فاقد رخصة قيادة بدل تالف رخصة قيادة الاستعلام عن المخالفات المرورية

تصاريح العمل

استخراج تصريح عمل أول مرة تجديد تصريح عمل بدل فاقد تصريح عمل مخالصة

الأدلة الجنائية

الفيش الجنائي

خدمات أخرى من بوابة وزارة الداخلية