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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

غرامة تصل لـ 100 جنيه.. كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي 2023

بطاقة الرقم القومي
بطاقة الرقم القومي

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين عن كيفية استخراج بطاقة الرقم القومى  قبل انتهائها، لتفادي دفع غرامة التأخير.

استخراج بطاقة الرقم القومي 2023

يقدم موقع صدي البلد ، كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي، للمواطنين الراغبين في استخراج البطاقة الشخصية، لتكون إثباتا رسميا، وطريقة الحصول عليها أونلاين.

استخراج بطاقة شخصية اون لاين 

من خلال موقع وزارة الداخلية لخدمات الأحوال المدنية عبر الرابط التالي https://moi.gov.eg/home/index

باختيار أيقونة الأحوال المدنية من شريط الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة الداخلية واتباع الخطوات.

في دقائق.. كيفية طلب سيارة الأحوال المدنية لاستخراج الرقم القومي

لو هتقدم في جامعة.. كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل

لو عايز تجددها فى العيد.. استخرج بطاقة الرقم القومي فى 30 دقيقة

لو هتقدم على كلية.. كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي في 24 ساعة

شروط الحصول على استمارة الرقم القومي

  • أن لا يقل عمر المتقدم عن 16 عاما
  • يشترط الجنسية مصري / مصرية
  • أن يكون مسجلا له بيان ميلاد على الحاسب

تكلفة تجديد بطاقة الرقم القومي

  • 45 جنيها تسلم بعد 15 يوما 
  • 120 جنيها تسلم بعد 3 يوما 
  • 170 جنيها تسلم بعد 24 ساعة
استخراج بطاقة الرقم القومي


المستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة الشخصية

  •  والوظيفة والحالة الاجتماعية
  •  وحضور درجة قرابة حتى الدرجة الرابعة
  •  استمارة بطاقة الرقم القومي
  • المستندات الدالة على اثبات الشخصية 
  • ومحل الإقامة

غرامات التأخير عن استخراج بطاقة الرقم القومي

  1. 50 جنيها تدفع في حالة عدم استخراج بطاقة بدل فاقد بعد أسبوعين من تحرير محضر الفقد .
  2. 100 جنيه غرامة في حالة التأخير المواطن عن تجديد الرقم القومي بعد بلوغه 16 سنة.
  3. 50 جنيها غرامة يدفعها المواطن حال عدم تجديد بطاقة الرقم القومي إذا ثبت تغيرها.
  4. 100 جنيه غرامة في حالة عدم تحديث الشخص بيانات بطاقته ممثلة في ( المهنة - محل الإقامة - الزواج بعدة مدة 3 شهور من التغير).
  5. 100 جنيه غرامة في حالة تعامل المواطن بـ البطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات والهيئات الرسمية.

 

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