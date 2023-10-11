غرامة تصل لـ 100 جنيه.. كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي 2023

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين عن كيفية استخراج بطاقة الرقم القومى قبل انتهائها، لتفادي دفع غرامة التأخير.

استخراج بطاقة الرقم القومي 2023

يقدم موقع صدي البلد ، كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي، للمواطنين الراغبين في استخراج البطاقة الشخصية، لتكون إثباتا رسميا، وطريقة الحصول عليها أونلاين.

استخراج بطاقة شخصية اون لاين

من خلال موقع وزارة الداخلية لخدمات الأحوال المدنية عبر الرابط التالي https://moi.gov.eg/home/index

باختيار أيقونة الأحوال المدنية من شريط الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة الداخلية واتباع الخطوات.

شروط الحصول على استمارة الرقم القومي

أن لا يقل عمر المتقدم عن 16 عاما

يشترط الجنسية مصري / مصرية

أن يكون مسجلا له بيان ميلاد على الحاسب

تكلفة تجديد بطاقة الرقم القومي

45 جنيها تسلم بعد 15 يوما

120 جنيها تسلم بعد 3 يوما

170 جنيها تسلم بعد 24 ساعة

استخراج بطاقة الرقم القومي



المستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة الشخصية

والوظيفة والحالة الاجتماعية

وحضور درجة قرابة حتى الدرجة الرابعة

استمارة بطاقة الرقم القومي

المستندات الدالة على اثبات الشخصية

ومحل الإقامة

غرامات التأخير عن استخراج بطاقة الرقم القومي