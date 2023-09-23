ولع في المحل وضربها بالنار.. جريمة صادمة لـ زوج في الشرقية

واقعة مأساوية شهدتها محافظة الشرقية، حيث ارتكب زوج جريمة صادمة بحق زوجته وشقيقها، بسبب خلافات زوجية بينهما، حيث سطر نهاية حياة زوجته وأصاب شقيقها مستخدما سلاحا ناريا.

جريمة صادمة لـ زوج في الشرقية

قصة الزوج شهدها مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، حيث استقبل المستشفى العام ربة منزل - متوفية - وشقيقها مصابا بطلقات نارية، إثر إدعاء إصابتهم برش خرطوش بأماكن متفرقة في الجسد، وعلى الفور شكلت أجهزة أمن الشرقية فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

وتبين من التحريات الأمنية التي باشرتها أجهزة مباحث الشرقية، أن السيدة المتوفية في العقد الرابع من العمر وتوفيت متأثرة بإصابتها برش خرطوش، وشقيقها مصابا برش خرطوش بأماكن متفرقة بالجسد، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الشرقية، وإيداع شقيقها المصاب لتلقى العلاج.

زوج في الشرقية يحرق محل زوجته

وشرحت تحريات أجهزة أمن الشرقية، أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، حيث نشبت بينهما خلافات زوجية قام على أثرها بالذهاب إلى محل ملابس خاص بها وقام بإضرام النيران فيه وتركه وفر هاربا، ثم توجه إلى مسكنها لدى أسرتها، وما أن أبصرها حتى أطلق عليها وأسرتها وابلا من طلقات الخرطوش نتج عنها إصابتها التي أودت بحياتها وإصابة شقيقها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في الشرقية من ضبط المذكور، والسلاح المُستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة تفصيليا، وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة في الشرقية لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

ضبط الزوج المتهم بقتل زوجته في الشرقية

واعترف المتهم - زوج المجني عليها - بجريمته بسبب خلافات زوجية بينه وبين زوجته المجني عليها، قام على أثرها بالذهاب إلى محل الملابس المملوك لها وقام بإضرام النيران فيه ثم توجه إلى مسكن أسرتها بحوزته سلاح خرطوش وقام بإطلاق النيران عليها وأسرتها وتركهم وفر هاربا.

وباشرت النيابة العامة في الشرقية التحقيقات، وصرحت بدفن جثمان المتوفية عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن الحالة الصحية لشقيق الزوجة المصاب وتحريز السلاح المستخدم في الواقعة.