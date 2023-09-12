غرامة 100 جنيه.. كيفيه استخراج بطاقة شخصية وتحديث البيانات

يرغب عدد كبير جدا من المواطنيين في استخراج بطاقة شخصية، شراء استمارة الرقم القومى وملىء بياناتها واعتمادها من الجهه التابع لها، تقديم الطلب والمستندات المطلوبة للموظف المختص، الانتظار حتى موعد التسليم، لتجنب غرامات التاخير المقرر علي مده عدم عمل او تجديد البطاقة او تحديث بياناتها.

استخراج بطاقة الرقم القومي

غرامات التأخير عن استخراج بطاقة الرقم القومي

100 جنيه غرامة في حالة عدم تحديث الشخص بيانات بطاقته ممثلة فى ( المهنة - محل الإقامة - الزواج بعدة مدة 3 شهور من التغير).

100 جنيه غرامة في حالة تعامل المواطن بـ البطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات والهيئات الرسمية.

100 جنيه غرامة في حالة التأخير المواطن عن تجديد الرقم القومي بعد بلوغه 16 سنة.

50 جنيها غرامة يدفعها المواطن حال عدم تجديد بطاقة الرقم القومي إذا ثبت تغيرها.

50 جنيها تدفع في حالة عدم استخراج بطاقة بدل فاقد بعد أسبوعين من تحرير محضر الفقد .

استخراج بطاقة شخصية اون لاين

من خلال الدخول علي موقع وزارة الداخلية خدمات الأحوال المدنية عبر الرابط التالي https://moi.gov.eg/home/index، من خلال اختيار أيقونة الأحوال المدنية من شريط الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة الداخلية واتباع الخطوات.

استخراج بطاقة الرقم القومي 2023

و بطاقة الرقم القومي هي وثيقة رسمية لإثبات هوية الشخص سواء في المصالح الحكومية أو المؤسسات الخاصة، كما أنها مستند رئيسي لاستخراج وتجديد أغلب الأوراق الحكومية مثل استخراج وتجديد جواز السفر أو الحصول على نسخة من شهادة الميلاد.

تكلفة تجديد بطاقة الرقم القومي

45 جنيها تسلم بعد 15 يوما

120 جنيها تسلم بعد 3 يوما

170 جنيها تسلم بعد 24 ساعة

استخراج بطاقة الرقم القومي



المستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة الشخصية