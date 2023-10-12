سرق صور صاحبتي بدون ملابس.. إعترافات مثيرة للمتهم بإنهاء حياة عاطل القاهرة

استمعت النيابة العامة في القاهرة، لأقوال المتهم الأول في واقعة مقتل عاطل داخل شقته بمساكن عين شمس، بمساعدة شقيقه.

إعترافات المتهم بإنهاء حياة عاطل عين شمس

وقرر المتهم مصطفى محمد تهامي، 28 سنة مبلط سيراميك، أمام النيابة العامة في القاهرة، أنه كانت تربطه علاقة خطبة بفتاة تدعى شيرين، وظل مرتبطا بها قرابة 3 سنوات وعقب ذلك فسخ الخطبة وتعرف على فتاة أخرى من الشرقية، وكان يتحدث معها على تطبيق انستجرام.

وقال المتهم بإنهاء حياة عاطل عين شمس، أن فتاة الشرقية كانت ترسل له صورا لها وهي بدون ملابس وايضا بالملابس الخاصة، وكان أحد أصدقائه يدعى أحمد رأفت «المجني عليه» يقوم بالإمساك بهاتفه حتى قام بسرقة الصور الخاصة بفتاة الشرقية من الهاتف، ثم قام بعمل إيميل باسمه وقام بالتحدث إلى الفتاة على أنه هو وأن الإيميلات الخاصة به تم إغلاقها، وطلب منها عمل بلوك لها.

المتهم بإنهاء حياة عاطل عين شمس: سرق صور صاحبتي من تليفوني

وتابع المتهم في إعترافاته أمام النيابة العامة في القاهرة، فعلا البنت عملت بلوك للإيميلات وبعدين اتصلت بيا على رقمي وقالتلي كل اللي حصل قولتلها مفيش الكلام ده، واللي عمل كدة واحد صاحبي وسيبك منه واعمليله بلوك وفعلا عملتله بلوك فراح عامل ايميل على التيك توك وحط صورتها عليه ودخل قالها كلميني بدل ما انزلك الفيديوهات اللي معايا كلها فهي كلمته من غير ما تقولي.

وأضاف قاتل شاب في عين شمس، خلال تحقيقات النيابة في القاهرة، وبعدها اتغيرت معايا في الكلام وبدأت تبعد عني فانا حسيت أن أحمد رأفت عامل حوار عليا ولما اتكلمت مع المجني عليه قالي الموضوع ده عندي ومتفتحش الموضوع تاني بدل ما اضربك في رأسك بـ آلة حادة، ولما كلمت رأفت قالي الموضوع عند أحمد محمود.

تفاصيل مقتل عاطل في عين شمس داخل شقته

وأكمل المتهم عن يوم واقعة مقتل عاطل عين شمس، حسيت انه مستهتر بيا ومش هيقعد يحل حاجة وخوفت انه يسيب الشقة ويمشي، والاقي نفسي وقعت في مشاكل بسبب الصور بتاعةت البنت بتاعت الشرقية كلمت أخويا تهامي وقولتله تعالى معايا هنروح نقعد مع أحمد محمود، وأول ما طلعنا وخبطنا عليه فتح لنا الباب ضربته طلقة وقع في مكانه جرينا أنا وأخويا روحنا عند واحد قريبنا في الخصوص وبعدها أتقبض علينا.

وباشرت نيابة شرق القاهرة الكلية، التحقيقات في واقعة العثور على جثمان شخص أمام باب شقته بمساكن عين شمس، وبه طلق ناري في الرقبة، حيث تبين من تحقيقات نيابة عين شمس الجزئية، ورود محضر لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، من الأهالي تضمن وجود متوفي بمسكنه عقب سماع صوت عيار ناري بمساكن عين شمس، وبالانتقال تبين لفريق النيابة أن العقار محل الواقعة يتكون من 5 طوابق والطابق على شقتين والشقة محل الواقعة بالطابق الرابع يسار السلم مكونه من غرفة وحمام ومطبخ وتبين أن باب الشقة مفتوح وعثر على جثة أحمد محمود بالغ من العمر 25 سنة بدون عمل، والجثة مسجاه على ظهرها خلف باب الشقة من الداخل.

وبمناظرة الجثة تبين من معاينة النيابة أنه يرتدي تي شيرت حملات أسود اللون، وشورت موف ذو شعر أسود بدون لحية، وذو بشرة قمحية اللون حافي القدمين ومصاب بطلق ناري بالرقبة من الجهة اليسرى، وأمرت النيابة العامة بسرعة إجراء التحريات اللازمة في الواقعة، حيث تم تشكيل فريق بحث من قطاع مباحث شرق القاهرة، قام بعمل فحص لعلاقات المجني عليه، ومناقشة سكان العقار وأصدقاء المجني عليه والمترددين عليه واستخدام التقنيات الفنية الحديثة وفحص كاميرات المراقبة.