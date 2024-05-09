مدبولي: العلاقات بين مصر والأردن أخوية وتجمع الشعبين روابط تاريخية

رحب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بنظيره الأردني بشر الخصاونة والوفد المرافق له مهنئا الأردن بعيد الاستقلال.

وأضاف مدبولي أن العلاقات بين مصر والأردن علاقات أخوية وبينهم روابط تاريخية بين الشعبين مشيدا بانتظام اللجنة العليا المشتركة بين مصر والاردن .



واشار إلي أن انعقاد اللجنة هذه الأيام يأتي في سياق الأزمة التي تمر بها قطاع غزة مشيرا إلي أن الدولتين يقدمان الدعم الكامل لفلسطين الشقيقة للوصول إلي حل عادل و انشاء دولة فلسطين علي حدود ٦٧ .

وأكد أنه لا يوجد حل لهذه الأزمة الا بحل الدولتين وهو ما طالبته به الامم المتحدة منذ سنوات لافتا أن جميع الدول العظمى يجب ان تتكاتف لهذه الحل.