عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قدرت بـ 18.4 مليار جنيه ..

زيادة حضانات الأطفال الأبرز.. مخصصات لدعم التأمين الصحى بموازنة 2024/25

الموازنة العامة
الموازنة العامة

يأتي  مشروع الموازنة الجديدة 2025/ 24 ،  أكثر إدراكًا واستجابة للصدمات المتتالية التي نشاهد آثارها على مدار أكثر من أربع سنوات منذ انتشار وباء كورونا على نحو يتجلى في إعادة ترتيب الأولويات ورفع كفاءة الإنفاق العام اتساقًا مع إجراءات إصلاح وتطوير المسار الاقتصادي.

ونظم مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد 2024-2025 مخصصات دعم الأدوية وألبان الأطفال، في خطوة من الدولة للارتقاء بملف الصحة وتحسين مستواه.

 


وطبقا لمشروع الموازنة الجديدة، قدرت مُخصصات دعم التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024/2025، نحو 18.4 مليار جنيه مع استمرار التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع فيه ليشمل عدد أكبر من المحافظات، حسبما وضحه البيان المالي المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط، إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي عن السنة المالية الجديدة.

 

لا يفوتك||

 

txt

المركزي للمحاسبات: الجهاز قدم تقاريره بشأن "الموازنة" لمجلس النواب في الميعاد المقرر

txt

محافظ مطروح: دعم التأمين الصحي بأطباء تيسيرا على المواطنين


ووفقا للبيان المالي، تواصل الحكومة الاستمرار في دعم ومساندة المبادرات في مجال الصحة مثل مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار ورفع كفاءة المستشفيات وتوفير الأدوية والأمصال وألبان الأطفال والمستلزمات والأجهزة الطبية، وأيضا إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم وزيادة عدد أسرة العناية المركزة وأيضا زيادة حضانات الأطفال.
 

مشروع الموازنة الجديدة 2025 24 الموازنة الجديدة الموازنة الجديدة 2025 24 الصحة التأمين الصحي منظومة التامين الصحي الشامل محمد معيط مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات رسميًا الآن| الدولار يتراجع بشكل قوي بعد بيان البنك المركزي

60 جنيهًا| أسعار البيض تنخفض إلى مستويات قياسية والفراخ مفاجأة

200 جنيه في لحظات|زيادة جديدة بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل هذا المستوى

الإمارات.. وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان

رجعوا لبعض.. ابنة سامي العدل تفجر مفاجأة عن عودة العوضي وياسمين عبد العزيز

بـ 50 مليون جنيه| أغلى لاعب في تاريخ الكرة المصرية.. وناديه يسعى لتجديد عقده

أحمد عز وأحمد حلمي أبرز الحضور في تشييع جثمان والدة كريم عبدالعزيز|صور

عاجل.. وفد حماس يغادر القاهرة متوجهًا إلى الدوحة

ترشيحاتنا

رابطة الأندية المصرية تصدر عقوبات مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في دوري Nile

ضيفة مصر العزيزة ..انتصار السيسي ترحب بزيارة حرم سُلطان عُمان

غرفة شركات السياحة : السماسرة يستخرجون تأشيرات زيارة للبسطاء بزعم صلاحيتها للحج

مساعد وزير الصحة: تسليم 20 مستشفى نهائيا خلال العام الحالي

واشنطن: المبعوث الأمريكي يزور إثيوبيا لبحث تنفيذ اتفاق بريتوريا والعنف في أمهرة وأوروميا

مواطنون ضد الغلاء: السماسرة وراء تعطيل انخفاض أسعار الدواجن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريش وجريء.. مي سليم تثير ضجة بصورها

فستان جريء.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا بأحدث جلسة تصوير

أحمد عز وأحمد حلمي أبرز الحضور في تشييع جثمان والدة كريم عبدالعزيز|صور

مراجعات نهاية العام الدراسي.. 6 نصائح تساعد على التركيز ليلة الامتحان

فيديو

غدرت بيه.. سيدة تتخلص من زوجها بسبب حماها في الإسكندرية

تحذير عاجل من الأرصاد.. حرارة قاسية اليوم بسبب كتل صحراوية

تراجع جديد في سعر الدولار.. وهذه أسعار الذهب اليوم بعد الارتفاع الأخير

بايدن يحذر من عواقب عملية رفح ويخشى نفاد صبر مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-