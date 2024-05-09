زيادة حضانات الأطفال الأبرز.. مخصصات لدعم التأمين الصحى بموازنة 2024/25

قدرت بـ 18.4 مليار جنيه ..

يأتي مشروع الموازنة الجديدة 2025/ 24 ، أكثر إدراكًا واستجابة للصدمات المتتالية التي نشاهد آثارها على مدار أكثر من أربع سنوات منذ انتشار وباء كورونا على نحو يتجلى في إعادة ترتيب الأولويات ورفع كفاءة الإنفاق العام اتساقًا مع إجراءات إصلاح وتطوير المسار الاقتصادي.

ونظم مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد 2024-2025 مخصصات دعم الأدوية وألبان الأطفال، في خطوة من الدولة للارتقاء بملف الصحة وتحسين مستواه.



وطبقا لمشروع الموازنة الجديدة، قدرت مُخصصات دعم التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024/2025، نحو 18.4 مليار جنيه مع استمرار التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع فيه ليشمل عدد أكبر من المحافظات، حسبما وضحه البيان المالي المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط، إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي عن السنة المالية الجديدة.

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ووفقا للبيان المالي، تواصل الحكومة الاستمرار في دعم ومساندة المبادرات في مجال الصحة مثل مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار ورفع كفاءة المستشفيات وتوفير الأدوية والأمصال وألبان الأطفال والمستلزمات والأجهزة الطبية، وأيضا إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم وزيادة عدد أسرة العناية المركزة وأيضا زيادة حضانات الأطفال.

